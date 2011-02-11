-GÜNAY'DAN ''DEMOKLES'İN KILICI'' YANITI İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, tartışmalara konu olan Kars'taki ''İnsanlık Anıtı''nın heykeltıraşı Mehmet Aksoy'un açıklamalarıyla ilgili olarak, ''Benim başımın üstünde Demokles'in kılıcı yok. Ben bu konularda ilk gün ne söylediysem, aynı şeyi söylüyorum'' dedi. Günay, şair ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Kadıköy Kalamış'ta bulunan evini ziyaret etti. Günay, Eyüboğlu'nun torunu Rahmi Eyüboğlu ile birlikte evi gezdi. Günay, ziyaretin ardından bir basın mensubunun ''Heykel tartışması ne yazık ki sona ermedi. Dün heykeltıraşın bir açıklaması oldu. 'Sayın Bakanın başının üzerinde Demokles'in kılıcı var, o yüzden konuşamıyor' dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?'' diye sorması üzerine şunları kaydetti: ''Benim başımın üstünde Demokles'in kılıcı yok. Ben bu konularda ilk gün ne söylediysem, aynı şeyi söylüyorum. Heykelle ilgili tartışma bizim siyaseten yaptığımız gezi ve siyaseten yaptığımız nitelemelerin öncesinden beri yaptığımız bir tartışmaydı. 2006'da başlamıştı. Bir çevre düzeni içerisinde izin verilmişti. 2008'de sit tespitleri yapıldıktan sonra durdurulmuştu. 2009'da yine durdurulmuştu. Biz kurulların çelişkili kararları üzerine yüksek kurul toplantısı yaptık.'' Kars ziyaretinden önce yüksek kurul tarafından çevre düzeni yapılması ve site aykırılık taşıyan bölgelerdeki uygulamaların kaldırılması kararı verildiğini vurgulayan Günay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ben ilk gün de bunu söyledim. Bugün de bunu söylüyorum. Biz elbette bir eseri beğeniriz, beğenmeyiz, hoşlanırız hoşlanmayız ama bunun tarafları var. Onlar da Kültür ve Tabiatları Koruma Kuruludur. Kurulun verdiği direktifler doğrultusunda belediyelerin yapacağı uygulama projeleridir ve sanatçının telif haklarıdır. Bu çerçevede konu çözülecek. Biz siyaseten görüşlerimizi söyleriz ama bunlar telif hukuku çerçevesinde ve kültür varlıklarını koruma hukuku çerçevesinde sonuç alır. Sonucu biz belirlemeyiz. Sonucu o kurallar belirler. İlk gün de bunu söylemiştim.''