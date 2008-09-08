Günay'dan Bodrum uyarısı

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Mavi bayraklı rezalet!

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Milliyet'te yayımlanan "3 Belde, 3 Yılda Böyle Betona Dönüştü - Bodrum enine değil boyuna da büyüyecek" başlıklı haberle ilgili olarak bir açıklama yaptı.Günay, Bodrum'da iki kat bodrum katı izninin Danıştay tarafından durdurulduğunu belirterek, "Eski plan notlarında, 'kat sınırlaması olmadan bodrum kat yapılabilir' düzenlemesi var. Şimdi sınırsız bodrum katı yapmaya kalkan fırsatçılar olabilir. Ben buna bakanlık olarak elimden geldiği kadar engel olmaya çalışırım" dedi.Son çıkan yürütmeyi durdurma kararları nedeniyle yetkilerin artık yerel belediyelerde olduğunu söyleyen Günay, şunları söyledi:"Şimdi, 'bakanlık yetkiyi ele aldı, yapılaşma yoğunluğu artıyor' diye itiraz eden belediyeler, yerel seçim eşiğinde böyle çok kat yapılmasına ve çok sayıda bodrum kat yapılmasına ve her türlü yoğunlaşmaya, betonlaşmaya umarım ki engel olurlar. Hukuki bir boşluk var ortada. Tarihi, doğayı, denizin mavisini, ormanın yeşilini koruduğumuz ölçüde, sürdürülebilir turizm yapabiliriz Türkiye'de."Bodrum katlarıyla ilgili düzenleme yaptıklarını anlatan Günay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu iki kat bodrum kararına, ortaya 5 kat görünüm çıkacak diye itirazlar geldi. Ben itirazları ciddiye aldım, arkadaşlarımla biz o konuda çalıştık. Bunu bir katla sınırlamak, turistik tesis de olsa, araziye eğimi müsait de olsa bir kattan fazlaya çıkılmamasını istedim.Çünkü, iki kat verdiğiniz zaman karşıdan, hatta bazen yandan görüntünün 5 kata çıkabileceği ve 5 katın fazla olduğu düşüncesinde olduğumu söyledim. Fakat, bizim bu 2 kat düzenlememiz ilandayken, bu turizm gelişim bölgesiyle ilgili genel plan düzenleme yetkimiz Danıştay tarafından durduruldu. Yürütmeyi durdurma kararı verildi, böylece 2 kat düzenleme resmi hale gelmedi, yarım kaldı. Arkasından genel plan yapma yetkimiz durduruldu."