-GÜNAY'DAN 'BADEL HARABÜL BASRA' BENZETMESİ BAYINDIR (A.A) -22.04.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bağımsız adaylarla ilgili son kararını değerlendirirken, ''Geçmiş olsun. Ama biraz 'Badel harabül Basra' derler buna. Basra harap olduktan sonra, sokaklara insanlar çıktıktan sonra, bir yurttaşımız canını yitirdikten sonra düzeltme imkanını bulduk'' dedi. Bayındır Çiçek Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gelen Günay, tören öncesi gazetecilerin, YSK'nın bağımsız milletvekili adaylığı iptal edilen 7 milletvekili adayınının itirazını kabul etmesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Türkiye'nin gereksiz bir gerginlik yaşadığını, yargı adına iş gören bir yüksek kurul olan YSK'nın gereken titizliği göstermeden bir karar verdiğini söyleyen Günay, daha sonra çok yaygın bir itiraz üzerine düzeltme için gereken süreyi vererek, ilgili bilgi ve belgeleri inceleyerek, kararı önemli ölçüde tashih ettiklerini söyledi. ''Keşke böyle bir gerginlik hiç olmasaydı, keşke ilgililere, 'Evraklarınız eksik ya da bu evraklara göre aday olmazsınız, başka belgeniz varsa getirin' diye bir tebligat yapılmış olsaydı'' diyen Günay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hukuk biraz da dikkat istiyor. Ne yazık ki Türkiye hukukunda zaman zaman, sadece bu bağımsızlar olayında olduğu gibi değil, çok sayıda böyle özensizlikler yaşıyoruz. Geçmiş olsun. Ama biraz 'Badel harabül Basra' derler buna. Basra harap olduktan sonra sokaklara, insanlar çıktıktan sonra bir yurttaşımız canını yitirdikten sonra düzeltme imkanını bulduk. Keşke böyle olmasaydı, baştan bu dikkat gösterilseydi, bilgi ve belge istenseydi ve bu gerginlikleri yaşamasaydık.'' İktidar olarak demokratik bir seçim olsun diye uğraştıklarını, bu nedenle suçlandıklarını ifade eden Günay, yargının kendileri hakkında da 2007 seçimleri sonrası kapatma davası açtığını, Cumhurbaşkanı seçimi konusunda kabul edilemez bir yorum yaptığını kaydederek, ''Türkiye'de yargının bu konudaki şikayet edilen tavırlarıyla ilk defa bu arkadaşlar karşılaşmadı. Biz de defaatle karşılaştık'' dedi.