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Spor

GÜNAY'DAN AYKUT KOCAMAN'A DESTEK İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2010 15:58

-GÜNAY'DAN AYKUT KOCAMAN'A DESTEK İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, futbol takımında teknik direktör Aykut Kocaman ile birlikte bir yenilenme olduğunu, bu dönemde puan kayıplarını normal karşılamak gerektiğini söyledi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan bayramlaşma töreninde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Günay, futbol takımının aldığı yenilgilerle ilgili olarak, ''Futbol takımı mağlup oluyor, neden oluyor? Takımda Aykut hoca bir iskelet oluşturmaya çalışıyor. Böyle bir yenilenmede puan kaybını normal karşılamak lazım'' dedi. Yüksel Günay, puan kayıplarının ardından ''Şampiyonluktan koptu'' gibi yorumların yapılmasının doğru olmadığını vurgulayarak, ''3 puanlık sistemde 8 puanlık fark önemli değil. İlk yarıda 5 maçımız kaldı. İnşallah onları kayıpsız kapatırız. O zaman ilk 3'ün içinde şampiyonluğa ortak oluruz. Bugün de ortağız, ama biraz puan farkı var'' diye konuştu. -''TAHAMMÜLLÜ OLMAK LAZIM''- Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın kararlarını doğru bulduğunu ifade eden Günay, herkesin biraz daha tahammüllü olması gerektiğini söyledi. Yüksel Günay, Fenerbahçe'nin daha iyi olacağına inancının tam olduğunu kaydederek, ''Aykut hocanın kararları, düşünce tarzı doğrudur, ama gerek basın, gerek taraftarın tahammülü yok. İstiyorlar ki takım her maçta galip gelsin. Biz daha iyi olacağı inancındayız'' şeklinde konuştu. Sezon başında camianın büyük desteğini alan Aykut Kocaman'ın Gaziantepspor yenilgisinin ardından camia içinde de eleştirilmesini değerlendiren Günay, ''Camia içinde de Aykut hocaya eleştiriler olabilir. Taraftarlarda da var. Ancak tahammüllü olmak lazım. Emin olun son 5 maçta puan kaybına uğramayacağız'' ifadelerini kullandı.

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