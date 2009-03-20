Günay’dan ağır suçlama

Piyanist Fazıl Say’ın katıldığı ve Nâzım Oratoryosu’nun konuşulduğu programa bağlanan Bakan Günay, “Nâzım’a yaklaşımımız onun sırtından para kazanma gayretinde olanlarınkinden daha önemli” dedi



Dün akşam Çiğdem Anad, Pınar Kür, Müjde Ar ve Aysun Kayacı’nın birlikte sundukları, NTV'deki “Haydi Gel Bizimle Ol” programına çıkan ünlü piyanist Fazıl Say, Türkiye’nin onur konuğu olduğu 2008 Frankfurt Kitap Fuarı’nın etkinlik programına alınmayan, bestesi kendisine ait olan “Nâzım Hikmet Oratoryusu”nu gündeme getirdi.



Nâzım Hikmet Oratoryosu’nun, maliyetli olduğu gerekçesiyle kitap fuarına götürülmediğini ifade eden Say’ın ardından Genco Erkal ile devam eden yayın sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, telefonla bağlandığı programda söz konusu gerekçenin altını bir kez daha çizerek, Nâzım’a duydukları saygıya dikkat çekti.



Müjde Ar’ın, “Peki bundan sonra bu oratoryoyu Almanya’ya götürmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, yine maliyet vurgusu yaparak cevap veren Günay’ın konuşması sırasında Pınar Kür araya girerek, “Tabii... Hele bugünlerde seçim zamanı. Böyle bir şeye para harcanır mı?” dedi.

Kür’ün stüdyodaki konuklarca alkışlarla karşılanan çıkışının ardından sözlerini sürdüren Günay, “Bizim Nâzım ile ilgili yaklaşımımız onun sırtından para kazanma gayretinde olanlarınkinden daha önemli” dedi. Telefon bağlantısının ardından Anad, “Bakanın, ‘sözlerim oradaki kişilerle ilgili değil’ şeklinde bir not ilettiğini söyledi.



