-GÜNAY'DAN "HERAKLES" YORUMU ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Biz 1980'lerde Herakles heykelinin yarı kısmını bulmuştuk. Heykelin üst kısmının Amerika'da olduğunu da tespit etmiştik. Uzun bir uğraşıdan sonra onun da ülkemize dönmesi kararlaştırıldı'' dedi. Günay, Ulucanlar Kültür Merkezine dönüştürülen Ulucanlar Cezaevinin arkasında bulunan ve Altındağ Belediyesince restore edilen Ulucanlar Yarı Açık Cezaevindeki çalışmaları Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile inceledi. Bakan Günay, burada incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Herakles heykeli konusundaki gelişmelerle ilgili soru üzerine Günay, son yıllarda kültür varlıklarının ülkeye tekrar getirilmesi konusunda yapılan çalışmaların ısrarı ve kararlı bir takibin sonucunda olumlu noktalara varmaya başladığını söyledi. Günay şöyle devam etti: ''Bir tanesi, biliyorsunuz, bu ayın sonu itibariyle ülkemize getireceğiz ve Çorum'a götüreceğiz. Meşhur Bogazköy Sfenksi...90 yıl sonra ülkemize dönüyor. Hatta 99 yıl sonra ülkemize dönüyor. Bir de Herakles heykelinin üst kısmı. Biz 1980'lerde Herakles heykelinin yarı kısmını bulmuştuk. Heykelin üst kısmının Amerika'da olduğunu da tespit etmiştik. Uzun bir uğraşıdan sonra onun da ülkemize dönmesi kararlaştırıldı. Böylece tarihsel varlıklarımız ağır ağır topraklarımıza dönmeye başladı. Şimdi de hedefimizde Ayasofya hazinesindeki Sultan Selim Türbesi'nin kapısından Louvre'a götürülen İznik Çinileri var. İnşallah onu da alacağız.''