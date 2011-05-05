-GÜNAY'DAN "ANTALYA"YA GÖNDERME İZMİR (A.A) - 05.05.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir Büyükşehir Belediyesindeki aramanın gerginliğe neden olduğunu, buna üzüldüğünü belirterek ''İşin arkasını biliyormuşum da onun için zamanlamayı doğru bulmamışım gibi, adam Antalya'dan akıl öğretmeye çalışıyor, kendi aklı kendine yetmiş gibi'' dedi. İzmir programı kapsamında Flora Çiçekçilik Üretim Pazarlama Kooperatifi'nde üreticilerle bir araya gelen Bakan Günay, daha sonra Konak Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti. İzmir Ziraat Odasını da ziyaret eden Günay, turizm ile tarım arasında yakın ilişki bulunduğunu, turizmin tarımsal üretimin tüketimi açısından önemli bir pazar olduğunu söyledi. Günay, turizmin girdiği bölgeyi topyekun kaldırdığını vurgulayarak, ''Tarımda hala önemli bir nüfusumuz var. Galiba verim sorunumuz var, üretimin fazla olduğu yıllarda da pazarlama sorunumuz var'' dedi. İzmir milletvekili olarak kendisine iletilen konuların Ankara'da takipçisi olacağını belirten Günay, şöyle konuştu: ''Turizmi çok önemsiyorum. İzmir bir kültür merkezi destinasyonu. Turizm konusunda İzmir'i ayağa kaldırmak için seferberlik yapacağız. İzmir'in hem tarihi dokusunu hem ziraat altyapısını, turizm gücünü artırmaya çalışacağız. İzmir'de siyasi gerginliklere, lüksümüz, hakkımız yok. İzmir için karşılıklı fikir üretmeye ihtiyacımız var.'' Bakan Günay, İzmir'e ''iş yapalım, sonucunu görelim'' diye geldiğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Bir soruşturma başladı, 'eyvah' dedim. Çünkü ortam gerginleşecek. Sadece bizim partililere değil, öteki partililere de bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bizim İzmir'e söyleyecek sözümüz var. Türkiye'de yaptığımız güzel şeyler var. Bu gerginlikten üzüntümü söyledim. Tatsız bir zamanlama... Bir soruşturma, ben karışmam, savcı bilir ama üç ay önce yapardın, iki ay sonra yaparsın kıyamet kopmuyorsa eğer, bu zamanlama güzel bir zamanlama değil, dedim. İşin arkasını biliyormuşum da onun için zamanlamayı doğru bulmamışım gibi, adam Antalya'dan akıl öğretmeye çalışıyor, yani kendi aklı kendine yetmiş gibi. İzmir'de bu gerginliklere ihtiyacımız yok. Diyaloğa ihtiyacımız var. Benim üzüntümü bile başka bir yere çekmeye çalıştılar. Bundan kimse kazanmaz.''