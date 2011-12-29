-Günay: Bir aziz, bizim dinimizde de uğurlu bir insandır ANTALYA (A.A) - 29.12.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, kuzey ülkeleri tarafından önceki yıllarda yaratılan kar üzerinde kızaklarla gezen Noel Baba figürü olduğuna dikkat çekerek, ''Biz de 'Noel tatilinde ya da yılbaşı tatilinde burada doğduğu topraklarda denize girilebilir. Siz de gelin dünya ahalisi, bundan yararlanın' diye anlatmaya çalışıyoruz'' dedi. Ertuğrul Günay, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Antalya'nın Demre ilçesinde Myra Antik Kenti'nde ve Andriake Liman Kenti'nde incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Günay, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nicholaus'un Demre'de yaşadığını ve dünyanın birçok yerinde sahip çıkıldığını belirterek, şöyle konuştu: ''Bizim topraklarımızda Patara'da doğmuş ve Demre'de yaşamış. O tarihlerde Müslüman, Hristiyan ayrımı olmadığı için bir aziz, bizim dinimizde de uğurlu bir insandır. Yardımsever ve mükemmel bir insan diye kabul ediyoruz. O geleneği, bu efsaneyi bir anlamda sürdürerek, o geleneği de bu topraklarda dünyaya öğretmeye çalışıyoruz. Önceki yıllarda kuzey ülkelerinin yarattığı Noel Baba figürü var. Karlar üzerinde kızaklarla gezen. Biz de 'Noel tatilinde ya da yılbaşı tatilinde burada doğduğu topraklarda denize girilebilir. Siz de gelin dünya ahalisi, bundan yararlanın' diye anlatmaya çalışıyoruz. Bu yıl da Amerika'da Noel Baba figürlü insanları Antalya'ya, Türkiye'ye, Akdeniz'e çağıran bir afiş tasarımı yaptık.''