Günay'a defne çelengi







Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Laodikya ören yerinde, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğince Laodikya kazılarında kullanılmak üzere alınan vincin kazı heyetine teslimi ve Laodikya Antik Kenti'nin Denizli Belediyesine yetki devrinin protokol törenine katıldı.

Denizli Belediyesinin Laodikya'nın devri konusunda talebi olduğunu anımsatan Bakan Günay, yetkili kurulların da görev ve yetki paylaşımının olumlu olacağına karar verdiğini belirtti.

Günay, ''Temizlik, güven, tanıtım, koruma gibi hizmetlere halk, yerel yönetici ve sivil toplum örgütleri sahip çıkarsa geri kalmışlığı aşarız.

Halkımıza güveniyoruz, onlardan güç alıyoruz. Türkiye, kültür varlıklarını, ören yerlerini ve sivil mimariyi korur ve ortaya çıkarırsa dünya turizminde farklı bir yere gelecek'' diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada daha çok deniz kıyılarıyla bilindiğini kaydeden Günay, şunları söyledi:

''Turistlerin iç bölgelere çekilmesi durumunda dünya turizminde çok daha saygın bir yere gelinebilecek. Kültür turizmi gelecek yıllardaki önceliğimizdir. Denizli'de kültür turizminin yanında termal potansiyeli de var. Hep beraber çalışarak Denizli'yi yıldız yapacağız. Hükümet

tarafından dünya miras listesi sıralamasında yer alan ören yerlerimiz için 50 milyon YTL'lik ek kaynak aktarıldı. Kazılarda kullanmakta maddi sıkıntımız vardı. Ek ödenek gerekiyordu. Ama bugün öyle bir sıkıntımız yok. Harcamaya yetecek kadar paramız var.''

Konuşmasının ardından kurdeleyi kesen Bakan Günay, daha sonra, Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci ile Laodikya Antik Kenti'nin belediyeye yetki devrini içeren protokolü imzaladı.

Törende, Bakan Günay, Denizli Valisi Yavuz Erkmen, Belediye Başkanı Nihat Zeybekci ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç'a berat verildi ve defne çelengi takıldı.



