-GÜNAY'A ''15. YIL FESTİVAL ONUR ÖDÜLÜ'' VERİLDİ ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali başladı. Sunuculuğunu Devlet Tiyatroları (DT) sanatçılarından Sabri Özmener ile Hülya Gülşen Irmak'ın üstlendiği festivalin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, DT Genel Müdürü Lemi Bilgin, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sanatçılar ve tiyatroseverler katıldı. TAKSAV Genel Başkanı Emin Koramaz, yaptığı konuşmada, vakfın amacı toplumun kültürel ve sanatsal yönünden gelişimine, bilimsel, özgürlükçü ve demokratik anlayışla katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Paylaşımcı, dayanışmacı bir çalışma tarzına inandıklarını ifade eden Koramaz, festivale katkıda bulunan ve destekleyenlere teşekkür etti. Yaşamın kültürle donatıldığında anlam kazandığını belirten Koramaz, ''Bu festivali tiyatronun toplumsallaşması adına düzenliyoruz. Toplam 58 yerli ve yabancı tiyatro grubu, festivalde Ankaralı seyircilerin karşısında olacak. Sokak tiyatroları, çağdaş sanat performansları, söyleşi, panel gibi toplam 88 etkinlik düzenlenecek. Ayrıca festival kapsamında 3 yıl önce hayata geçirilen sosyal sorumluluk projemizle, şimdiye kadar tiyatroya hiç gitmemiz 5 bin 500 kişiyi konuk ettik. Bu festivalde de 2 bin kişi ücretsiz tiyatroyla tanışmış olacak'' diye konuştu. Festival tanıtım filminin izletilmesinin ardından, festival yönetmeni Yener Aksu'nun kızı olan 12 yaşındaki Berfin Aksu, piyanoda Larisa Aliyeva'nın eşliğinde keman dinletisi sundu. Yurt dışında katıldığı yarışmalarda pek çok ödül alan ve dünya çapındaki festivallerde Türkiye'yi temsil eden Berfin Aksu, protokol üyeleri ve salondaki konuklar tarafından ayakta alkışlandı. Tiyatro sanatçısı Ayşegül Yüksel, Berfin Aksu'ya anı plaketi ve çiçek verdi. -ÖDÜL TÖRENİ- TAKSAV Ankara Şube Başkanı Abdullah Kahraman'ın festivalin sponsorlarına plaketlerini takdim etmesinin ardından, ''15. Yıl Festival Kurumsal Destek Ödülleri'' verildi. Angora Otel adına Atilla Şerefhanoğlu'na ödülünü TAKSAV Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Koç, Pamukkale Turizm adına Müge Balabalım'a ödülünü Fethi Yaşar, TMMOB adına Fatma Berna Vatan'a ödülünü Bülent Tanık sundu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin de ödülünü festival yönetmeni Yener Aksu'dan aldı. Bilgin, konuşmasında, 6 uluslararası festival düzenleyen bir kurumun başında bulunduğunu belirterek, ''Bundan dolayı festival düzenlemenin ne kadar zorlukları barındırdığını biliyorum. 15 yıldır büyük özveriyle festivali gerçekleştiren TAKSAV'a şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi. Gecede ''Festival Onur Ödülü'' ise Müşfik Kenter'e verildi. Yurt dışında bulunan Kenter'in adına ödülü, Bakan Günay'ın elinden Festival Danışma Kurulu üyesi Gülşen Karakadıoğlu aldı. Ertuğrul Günay, martta Sabancı Tiyatro Festivali çerçevesinde Adana'da Müşfik Kenter'e ''Ömür Boyu Başarı Ödülü''nü bizzat verme mutluluğuna eriştiğini belirterek, ''Ne mutlu bize Müşfik Kenter gibi duayenlerimiz var ve Berfin gibi yeni yıldızlarımız var. Bu akşam bize bir armağan oldu, Berfin bu akşamın yıldızı. Ben Yener Aksu'yu severdim, ancak bugün itiraf ediyorum, değeri daha da arttı'' diye konuştu. -GÜNAY:''TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN TEMELİ KÜLTÜRDÜR''- Daha sonra Emin Koramaz'dan ''15. Yıl Festival Özel Ödülü''nü alan Bakan Ertuğrul Günay, başlangıçtan itibaren bu festivale katılmaya ve destek olmaya çalıştığını belirterek, bu yıl da diğer bazı programlar yerine Ankara'da bulunmanın, festivale katılmanın daha anlamlı, özel olacağını düşündüğünü söyledi. Türkiye'nin gelecek yazdan önce genel seçime gideceğini ifade eden Bakan Günay, ''Birkaç bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bir anlamda Ankaralı tiyatroseverlerin önünde bir muhasebe yapma, bir hesap verme ihtiyacı hissediyorum. Göreve başladığımda Devlet Tiyatrosu sahne sayısı sanıyorum 32 idi. Şimdi ise sahne sayımız 55. Yani 3 yıl sonra, 23 yeni sahneyi bu dönemde açma imkanına kavuştuk. Bununla birlikte tiyatro seyircisi sayısı da göreve başladığımda 1 milyon 300 civandayken, bugün 1 milyon 700 civarına çıktı. Bizim bunu 2 milyona, 3 milyona çıkarma hedefimiz var'' diye konuştu. Özel tiyatrolara yapılan yardımlara değinen Günay, ''Galiba 2007'de 70 civarında özel tiyatroya yardım ediliyordu. Bugün elimdeki son rakamlar, yeni imzadan çıkarıyoruz, 138 tiyatroya, özel, profesyonel, amatör, geleneksel ve çocuk tiyatrosu olarak. Yani aşağı yukarı iki katı'' dedi. Bakan Günay, özel tiyatrolara yardım bütçesini bu yıl kıt imkanları biraz daha zorlayarak 3.5 milyona çıkardıklarını ifade etti. Ankara'yı sanat mekanlarına kavuşturduklarını da belirten Günay, ''Kültür ve sanat, toplumun yaşam kalitesini yukarıya çekmenin birinci aracıdır. Atatürk'ün söylediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür, kültür olmalıdır ve kültür üzerinden yolumuza devam etmeliyiz'' diye konuştu. Sahnelere sanat duayenlerinin ismini verdiklerini, yeni açacakları sahnelerden birinin adının da ''Müşfik Kenter'' olacağını dile getiren Günay, konuşmasını ''Sanıyorum bu ödülü hak ettim'' diyerek bitirdi. Festival, 6 Aralıkta sona erecek.