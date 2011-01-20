-GÜNAY YENİ ALKOL YÖNETMELİĞİNİ DEĞERLENDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ilgili ''Ben halkın günlük yaşamına bir müdahale olacağını katiyen düşünmüyorum. Gençleri, çocukları korumak amacıyla sınırlı bir düzenleme olacağını ve uygulamanın da bu noktada kalacağını umut ediyorum. Bunu da yakından takip edeceğiz'' dedi. Günay, Sinema Meslek Birlikleri Merkezinin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin gündeme ilişkin soru soracağını belirtmesi üzerine Günay, ''Siyasi sorulara cevap vermem. Resim, müzik, tiyatro, bu konularda bir şey varsa söyleyin'' dedi. ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisiyle ilgili bir soru üzerine Günay, konuyla ilgili kanaatlerini daha önce söylediğini ifade ederek, ''İlk gösterime girerken acele etmemek gerektiğini, bir şans tanımak gerektiğini söylemiştim. Bazı tarihi eksiklikleri daha başta gördüğümü söylemiştim. Ancak bir belgesel değil, bir kurgu, bir dizi... İzledikçe daha çok tarih çalışmalarına ihtiyaç olduğunu ben de görmeye başladım. Ne çok yerilecek ne de çok övülecek iyi niyetli bir çalışma'' diye konuştu. Günay, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan arasındaki ilişkiyi insani bir trajedi olarak çok önemsediğini belirterek, ''Büyük hayallerimden birisi bu konuda uluslararası bir yapım olması. Dilerim bu çalışma, bu büyük hayalin önünü bir umut kırıklığıyla kesmez. Herkese iyi seyirler. Beğenmeyen zap yapabilir'' dedi. -YENİ ALKOL YÖNETMELİĞİ- Bakan Günay, yeni alkol yönetmeliğine ilişkin bir soru üzerine de bu konuda bugün ilgili kurumlarla bir toplantı yaptığını ifade ederek, şöyle dedi: ''Gençleri, çocukları özellikle alkol alışkanlığından korumak konusundaki gayret, bütün dünyada kabul edilen bir gayret. Turizmci arkadaşlarımızın doğrudan turizm sektörlerini etkileyecek bir endişesi yok. Ancak 'bazı ifadeler acaba uygulamada açık mekanlarda ileride sorun çıkarır mı?' kaygıları var. Sorun çıkmasın diye hem sektör hem de biz Bakanlık olarak bunu dikkatle takip edeceğiz. Ben halkın günlük yaşamına bir müdahale olacağını katiyen düşünmüyorum. Gençleri, çocukları korumak amacıyla sınırlı bir düzenleme olacağını ve uygulamanın da bu noktada kalacağını umut ediyorum. Bunu da yakından takip edeceğiz.'' Bazı film galalarında içki servisi yapılmadığı hatırlatılan Günay, şunları kaydetti: ''Uygulamaya yeni başlandığı için arkadaşlar, sanıyorum tereddütlü davranıyorlar. Yönetmelikte bazı izin prosedürleri var. Herkes önüne gelen yerde böyle bir ikrama kalkışmasın. Bu konuda ruhsatı olan, belge almış olanlar tarafından yapılsın ki kaçak, kötü ürün kullanılmasın. Bunlar dünyada uygulanan kriterler. Sektörle konuştuk konuyu, uygulamayı takip edeceğiz. Uygulamada bir sorun olursa yetkili makamlara taşıyacağız.'' Günay, ''Yarın Diyarbakır'a gideceğinizi söylediniz, Kars'a da geçecek misin?'' sorusuna ''Yok, Diyarbakır ile Kars arasında çok yol var. Ne alakası var?'' yanıtını verdi.