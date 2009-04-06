Günay: Yangının nedeni araştırılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, çıkan yangında kullanılamaz hale gelen İstanbul Gösteri ve Kongre Merkezi'nde incelemelerde bulundu.



Günay, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangın haberini Medeniyetler İttifakı İkinci Forumu sırasında aldığını belirterek, birkaç saat içerisinde böyle önemli bir gösteri merkezinin büyük ölçüde yandığını söyledi.



İçeride sanatçıların dekorlarının bulunduğunu ifade eden Günay "Çok büyük üzüntü verici. İlgili birimler yangının nedenini araştırıyor. En kısa zamanda İstanbul'un böyle mekana ihtiyacı var" dedi.



Mustafa Erdoğan'ın da ciddi kayıpları bulunduğunu, gösterilerinin etkilenmesinin söz konusu olduğunu ifade eden Günay, en kısa sürede bu mekanın ve bu gösterinin (Troya) canlandıracağını umut ettiğini kaydetti.



Mustafa Erdoğan: Emeğimiz yandı



“Troya" gösterisinin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan da yanan gösteri merkezinde bir süre incelemelerde bulundu.



Erdoğan, Türkiye'nin en büyük gösteri merkezinin yandığına dikkati çekerek, "Bir tiyatronun yanmasından daha acı ne olabilir? Ben yaptığım her şeyi, buranın sahnesini hayal ederek yapardım. Birçok anımız var. Emeğimiz yandı. Buradaki kostümler bir daha üretilemez. Çok üzgünüm. İstanbul'da oynayacak başka bir yerimiz yok" diye konuştu.



Erdoğan, bir gazetecinin, "Yangın, bundan sonraki gösterilerinizi etkiler mi?" sorusuna, "Tabii ki etkileyecek. Ciddi bir teknik donanım kaybettik. Zararın ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Yanan kostümleri tekrar üretmek için yıllar gerekir" karşılığını verdi.



Bu arada, "Troya"nın yanan merkezde, 3 Mayısta bir gösteri yapmasının planlandığı öğrenildi.



Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen de olay yerine gelerek, incelemede bulundu.



Yangın yerinde itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları ise sürüyor.

