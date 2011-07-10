Günay, vekil olabilmek için yaşını büyütmüş

T24 - Kabinenin en yaşlı iki üyesinden biri olarak bilinen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın, 1977'de milletvekili olabilmek için yaşını tam 19 ay büyüttüğü ortaya çıktı.



Günay, 1977’de dönemin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in davetlisi olarak siyasete atılırken, 30 yaş engeline takılınca, avukat eşi Gülten Günay’ın açtığı dava ile 28.5 yaşında milletvekili olmayı başardı.



61. hükümetin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile birlikte en yaşlı iki bakandan biri olarak kayıtlara geçen Ertuğrul Günay’ın, parlamenter olabilmek için yaşını büyüttüğü ortaya çıktı. Günay’ın, hayatını değiştiren ve erken yaşta siyasete atılmasının önünü açan hikâyesi şöyle:



Günay, çok genç yaşta siyasete ilgi duymaya başladı, 23 yaşına geldiğinde CHP’nin Ordu İl Başkanı oldu. Genç yaşına rağmen, parti içinde ses getiren girişimlerde bulunan Günay, daha o yıllarda sesini Ankara’ya duyurmayı başarmıştı. 1976’da yapılan parti kurultayında, Bülent Ecevit’e karşı çıkan Deniz Baykal ve ekibinin Kurultay Başkan adayı oldu. Bu karşı duruşuna rağmen, 1977 genel seçimlerinde Bülent Ecevit’ten ‘milletvekilliği’ için davet aldı.



O dönem, milletvekili olabilmek için 30 yaş sınırını aşmak gerekiyordu. 1 Kasım 1948 doğumlu olan Günay, 28 yaşında olduğu için milletvekili aday adayı olamıyordu.

Eşi dava açmış



Bunun üzerine Ertuğrul Günay’ın avukat eşi Gülten Günay, devreye girdi. Gülten Günay, eşine Meclis yolunun açılması için Ordu mahkemelerinde ‘yaş büyütme’ davası açtı.Günay’ın yaşı mahkeme kararıyla 19 ay büyütülerek, 28 iken 30 oldu. Aldığı mahkeme kararıyla, milletvekili aday adaylığına başvuran Ertuğrul Günay, Ordu Milletvekili olarak Meclis’e girmeyi başardı. Günay, 16. yasama döneminin en genç milletvekili olarak böylece kayıtlara geçti.



