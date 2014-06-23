Günay: Uyduruk iddialarla 17 Aralık’ı unutturmaya çalışıyorlar

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Hizmet Hareketi’ne karşı suç uydurma gayretleri, yolsuzlukları gündemden düşürmek amacına yönelik kurmaca iddialardır.Soruşturma tehditleri ile diğer inanç ve kanaat çevrelerine de gözdağı verilmeye çalışılıyor” dedi.

Ertuğrul Günay, hükümetin 17 ve 25 Aralık yolsuzluk operasyonlarını unutturmak için her yolu denediğini söyledi. Günay, “Hükümetin Hizmet Hareketi’ne karşı yaptığı soruşturma ve dava tehditleri, suç uydurma gayretleri, arkasından Allah korkusuyla bu olayların kapatılmasına göz yummayacak olan başka inanç ve kanaat çevrelerine karşı bir gözdağı verilmeye çalışılıyor ama öyle bir noktaya geldik ki, artık mızrak çuvala sığmıyor.” dedi.

Hasan Çilingir’in Zaman’daki haberine göre, Günay, rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ardından Başbakan’ın ve yakın çevresinin gündemi saptırarak toplumun aklını karıştırmak için hiçbir fırsatı kaçırmadığını belirtti. Günay, şöyle devam etti:

“17 Aralık’tan sonra ortadaki yolsuzluk iddialarını toplumun gözünde değersiz hale getirecek olan ‘paralel’ suçlamaları, emniyete ve adliyeye yönelik başka suçlamalar, tüm bu iddiaların arkasında Hizmet Hareketi’nin ve bir inanç grubunun bulunduğuna ilişkin savunmalar tamamen gündem saptırmak amacına yönelik. Hattâ son olarak Başbakanlık’taki böcek arama bile Başbakan’ın çevresinde onun zararına çalışan bir ekibin bulunduğu algısı verilmeye çalışılıyor kamuoyuna. Böcek bulma olayıyla sözde soruşturma arasında inanılmaz bir zaman farkı var. Bununla suçlu yaratılmaya, sözde Başbakan’ın çevresinin nasıl kuşatıldığı gösterilmeye çalışılıyor. Bu yapılırken ne en yakın mesai arkadaşlarına bir acıma duygusu ne geçmişte büyük saygı duyduğunuz insanlara karşı bir kadirbilirlik duygusu, hiçbirisi, hiçbir insani değer gözetilmiyor.”

‘Ortaya atılan iddiaların hiçbirini ciddi bulmuyorum’

17 ve 25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra gerek hükümet gerekse Başbakan’ın danışmanlarının çevresinden ortaya atılan iddiaların hiçbirini ciddi bulmadığını söyleyen Günay, “Bu iddiaların tamamı, toplumun gözünde hayali ve yeni düşmanlar üretmek, gündem değiştirmek amacına yönelik ortaya atılan iddialar. Bunlar, yolsuzlukla ilgili vahim iddiaları gündemden düşürmek amacına yönelik kurmaca iddialardır, asılsızdır.” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, kısa bir süre öncesine kadar Hizmet Hareketi’ne ve Hareket’in kanaat önderi Fethullah Gülen’e övgüler düzdüğünü, yapılan hizmetlerin Türkçeye ve Türk kültürüne yaptığı katkılardan bahsettiğini hatırlatan Ertuğrul Günay, “Ama 17 Aralık’tan sonra yolsuzluk iddiaları ortaya atılınca Hizmet Hareketi ve diğer bazı inanç ve kanaat grupları, bu olayları gözden düşürmek konusunda hükümetle işbirliği yapmaktan, vicdani bir sorumluluk taşıyarak, Allah korkusuyla uzak durunca şimdi bu tür iddialar, iftiralar gündeme gelmeye başladı. Onun için Sayın İdris Naim Şahin’in soru önergesi fevkalade isabetlidir. Ben bu önergeye, aynı isabette ve aynı tutarlılıkta cevaplar verilebileceğini tahmin etmiyorum.” şeklinde konuştu.

‘Soruşturma komisyonuna

üye vermemek bile yeterli’

Söz konusu operasyonlardan ancak beş ay sonra, 2014 Mayıs başında TBMM’de soruşturma komisyonu kurma kararı verildiğini hatırlatan Günay, bunun üzerinden de iki aya yakın zaman geçtiğini ama AKP grubunun hâlâ komisyona üye vermediğini hatırlattı. Günay, “Sadece bu olay bile 17 Aralık’tan bu yana yaşadıklarımızı, hükümetin, özellikle Sayın Başbakan’ın savuşturmak için hukuku, Anayasa’yı, Meclis İçtüzüğü’nü nasıl hiçe saydığını ve nasıl olayları geçiştirme çabasında olduğunu açıkça ortaya koyuyor.” dedi.