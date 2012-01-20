-Günay: Umarım Kocaoğlu beraat eder İZMİR (A.A) - 20.01.2012 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyona ilişkin iddianamenin mahkeme tarafından kabulüne yönelik, ''Umuyorum çok uzun sürmez ve bütün iddialardan sayın Kocaoğlu başta olmak üzere suçlananlar beraat eder, dileğim budur'' dedi. Ertuğrul Günay, programında yer alan Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği ziyaretini iptal ederek, tarihi Borsa binasında yer alan EXPO 2020 Ofisi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü girişinde basın mensuplarının, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin iddianamenin dün mahkeme tarafından kabul edilmesi hakkındaki görüşlerini sorması üzerine Günay, şu değerlendirmede bulundu: ''Büyük üzüntü duyuyorum. Ben baştan itibaren bu soruşturma ile ilgili zamanlama ve bazı uygulamalara itiraz edegeldim. Aziz Bey sevdiğim bir arkadaşımdır. İzmir Büyükşehir'in halk tarafından seçilmiş belediye başkanıdır. Ben herhangi bir siyasetçinin yolsuzlukla suçlanmasından kesin olarak her zaman rahatsız olduğumu ifade ediyorum. Yargı süreci başladı. Bu nedenle yorum yapamayız. Umuyorum çok uzun sürmez ve bütün iddialardan sayın Kocaoğlu başta olmak üzere suçlananlar beraat eder, dileğim budur.'' Günay, Aziz Kocaoğlu ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya da ''Bu kez görüşmedim. Bundan önce defalarca görüştüm. Dün de Milli Savunma Bakanı buradaydı. İlk fırsatta görüşürüm. Bu yargı sürecinin beraat ile aklanmasını bütün kalbimle diliyorum. Yolsuzluk tartışmaları ile muhatap olmamalıyız. İzmir'in gelişmesi, kalkınması için yapacağımız çok iş var. Onun için biran önce bu tartışmalar inşallah gündemden düşer'' diye konuştu.