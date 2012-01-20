T24 LogoT24 Logo
Politika

Günay: Umarım Kocaoğlu beraat eder İZMİR (A.A)

20 Ocak 2012 17:54

-Günay: Umarım Kocaoğlu beraat eder İZMİR (A.A) - 20.01.2012 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyona ilişkin iddianamenin mahkeme tarafından kabulüne yönelik, ''Umuyorum çok uzun sürmez ve bütün iddialardan sayın Kocaoğlu başta olmak üzere suçlananlar beraat eder, dileğim budur'' dedi. Ertuğrul Günay, programında yer alan Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği ziyaretini iptal ederek, tarihi Borsa binasında yer alan EXPO 2020 Ofisi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü girişinde basın mensuplarının, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin iddianamenin dün mahkeme tarafından kabul edilmesi hakkındaki görüşlerini sorması üzerine Günay, şu değerlendirmede bulundu: ''Büyük üzüntü duyuyorum. Ben baştan itibaren bu soruşturma ile ilgili zamanlama ve bazı uygulamalara itiraz edegeldim. Aziz Bey sevdiğim bir arkadaşımdır. İzmir Büyükşehir'in halk tarafından seçilmiş belediye başkanıdır. Ben herhangi bir siyasetçinin yolsuzlukla suçlanmasından kesin olarak her zaman rahatsız olduğumu ifade ediyorum. Yargı süreci başladı. Bu nedenle yorum yapamayız. Umuyorum çok uzun sürmez ve bütün iddialardan sayın Kocaoğlu başta olmak üzere suçlananlar beraat eder, dileğim budur.'' Günay, Aziz Kocaoğlu ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya da ''Bu kez görüşmedim. Bundan önce defalarca görüştüm. Dün de Milli Savunma Bakanı buradaydı. İlk fırsatta görüşürüm. Bu yargı sürecinin beraat ile aklanmasını bütün kalbimle diliyorum. Yolsuzluk tartışmaları ile muhatap olmamalıyız. İzmir'in gelişmesi, kalkınması için yapacağımız çok iş var. Onun için biran önce bu tartışmalar inşallah gündemden düşer'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24