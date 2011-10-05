-Günay: Topraklarımızda türküler söylensin AĞRI (A.A) - 05.10.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ağrı'da soğuk havada izlenen opera gösterisine vurgu yaparak, ''Dışardan bakanlar, uluslararası eleştirmenler olsa, 'şimdi bu Türkler ve Kürtler ne kadar opera meraklısıdır' diye bizi ayakta alkışlarlar. Aslında biz, bütün bu güzellikleri elbette çok seviyoruz. Topraklarımızda türküler söylensin. Ağıtlar yakılmasın artık. Bunun için uğraşıyoruz'' dedi.'' Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, her yıl geleneksel olarak İshak Paşa Sarayı'nda düzenlenen ''6. Uluslararası Ağrı Dağı Efsanesi Festivali'' opera gösterimiyle sona erdi. Festivalin kapanış töreninde bir konuşma yapan Günay, barış ve kardeşlik olması halinde bölgede benzeri güzelliklerin görüleceğine dikkati çekerek, şunları söyledi: ''Dağıtılan metinleri okudunuz mu bilmiyorum. Operanın dili biraz bizim aydınların diline benzer. Güzel şeyler söylemek isterler ama biraz zor anlaşılırlar. Bizim aydınlar da böyle konuşurlar. Metni okuyunca çok güzel bir aşk hikayesi, güzel bir yiğitlik destanı olduğunu bileceksiniz. İstiyoruz ki zaten toprağımızda sanat gösterileri olsun. Şenlikler olsun. Barış olsun. Bayram olsun. Kardeşlik olsun. Eğer bölgemizde barış olursa, inanın ki bütün kalbimle söylüyorum, bu güzellikleri bütün bu toprakların her yerinde görebilirsiniz. Biz istiyoruz ki; bu topraklarda bir tek ses yok olmasın. Bir tek seda yok olmasın. Bir tek dal kırılmasın. Bir tek çiçek solmasın. Bir tek renk solmasın. Bunun bir tek şartı var. Atatürk'ün yıllar önce söylediği gibi, yurtta barış, dünyada barış. Buna ihtiyacımız var.''