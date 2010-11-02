-GÜNAY: TOPKAPI SARAYI'NDA HERHANGİ BİR SIKINTI YOK TBMM (A.A) - 02.11.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul'da metro kazısı çalışmaları sırasında İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde bir çatlama olduğunu ancak Topkapı Sarayı'nda herhangi bir sorun, sıkıntı bulunmadığını bildirdi. Günay, TBMM Genel Kurulunda uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun tasarılarının görüşmeleri sırasında, metro kazısı nedeniyle Topkapı Sarayı'nda çatlaklar meydana geldiği haberlerine ilişkin soruyu yanıtladı. Yenikapı-Sirkeci arasındaki 40 metre yerin altından giden metro kazısı sırasında İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi alanında bazı çatlaklar olduğunu ifade eden Günay, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: ''Topkapı Sarayı'nın bahçe duvarları tabir ettiğimiz Suru Sultani, onun bitişiğindeki İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin bazı bölümlerinde bazı çatlaklar oldu. Bunu Topkapı Sarayı ile ilgilendirmek, bilmeyen arkadaşlarımızın yaptığı bir değerlendirme. Yerinde inceledim. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi bilimsel bir rapor üzerinde çalışıyor. Şu an için herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Tedbir olarak çatlak olan bölümlerde Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde ziyareti kestik. Geri kalan kısımlarda devam ediyor. Topkapı Sarayı, müze olan tarihi bölümleriyle herhangi bir ilgisi yok, herhangi bir tehlike de yok. Firma da 40 metre yerin altından geçtiği için böyle bir çatlamanın gayritabii olduğunu, muhtemelen bir boşluk olabileceğini ifade etti ve bununla ilgili güçlendirme önlemleri alındı. Bundan sonra herhangi bir sıkıntının olmayacağını tahmin ediyorum. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde bir çatlama oldu ama Topkapı Sarayı'nda herhangi bir sorunumuz, sıkıntımız yok.'' Günay, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in konuşmasında ''Türkiye'nin bazı uluslararası kurum ve kuruluşlarda elde ettiği önemli konumları için rüşvet verdiğini'' ileri sürdüğünü belirterek, ''Burası TBMM'dir. Türkiye'nin uluslararası saygınlığını korumak hepimizin görevidir. Bir milletvekilinin Türkiye'nin uluslararası alanda elde ettiğini konumlarla ilgili böyle ağır bir dil kullanmasını vatanseverlik duygusuyla bağdaştıramam. Şiddet ve nefretle telin ederim'' dedi. Günay, bu sözlerin tutanaklardan çıkarılmasını istedi. Genç'in itiraz etmesi üzerine, tutanakların incelenmesine karar verildi.