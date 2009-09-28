Günay: Topkapı Sarayı işgal altında

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Topkapı Sarayı’nın kamu ve özel fırsatçılar tarafında haksız şekilde işgal edildiğini söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Topkapı Sarayı'nın zamanında 'dünyanın hiçbir sarayında görülemeyecek şekilde, kamu ve özel fırsatçılar tarafından işgal edildiğine' dikkati çekti.



Saray içinde 'hemen hemen her bakanlığın haksız şekilde yerleştiği bir yer' olduğuna işaret eden Günay, şunları söyledi:



'Milli eğitim, sağlık ve ulaştırmanın bazı bölümlerini çıkaracağız. Milli Savunma Bakanlığının kullandığı depolara şiddetle ihtiyacımız var. Çünkü Topkapı Sarayı'nın yeni depo ve yeni teşhir alanı ihtiyaçları son derece önemli. Henüz olumlu bir yanıt alamadık. Genelkurmay ile konuştum. Onlar talebimizin haklı olduğunu söylüyor. Milli Savunma bürokrasisi, öteki bakanlıkların bürokrasisi gibi ağır işliyor ama bir vadede anlaşacağımıza inanıyorum.'



Günay, sarayda geçtiğimiz günlerde Bizans dönemine ait Piskoposluk Sarayı bulunduğunu hatırlatarak, 'Çıplak gözle baktığımda Piskoposluk Sarayı'nın çıktığı o bölgede bir şey olabileceğini düşündüm ve temizlik talimatı verdim. Temizlik çalışmasının altından sütunlar, duvarlar, hamamlar ve tonozlar çıktı' diye konuştu.