Günay: Tiyatroları da sinema gibi destekleme fikri var

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Memur sanatçı anlayışının sanatta özgürlük anlayışıyla bağdaşmadığı şeklinde yaygın bir kanaat var. Sinemaya nasıl destek veriyorsak, tiyatronun da öyle desteklenmesi şeklinde fikirler var. Avrupa örneklerini, İngiltere’yi, Fransa’yı inceleyeceğiz” dedi.

Tiyatroların özelleştirilmesi konusunun değerlendirildiği Bakanlar Kurulu’nun ardından Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Günay, bakanlıkta yapılması öngörülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Dünyadaki modellere benzeyen, özgürlükçü bir model benimsenmesi yönünde yaygın kanaat var. Türkiye’ye özgü bir model olacak. Projeyi destekleyen, doğrudan sanatı destekleyen bir yöntem üzerinde çalışacağız. Memur sanatçı yerine, sanatçı girişiminin desteklenmesi söz konusu. Memur sanatçı anlayışının, sanatta özgürlük anlayışıyla bağdaşmadığı şeklinde yaygın bir kanaat var. Sinemaya nasıl destek veriyorsak, tiyatronun da öyle desteklenmesi yönünde fikirler var.”

Günay, üzerinde düşünülen söz konusu projelerin “hemen yarın olmayacağını” da belirterek “Ama bir çalışma yapacağız. Avrupa örneklerini, İngiltere’yi, Fransa’yı inceleyeceğiz” dedi. Günay, “Sanatçılar görevlerini düzgün bir biçimde yapmaya devam etmeliler” dedi.

Öte yandan Devlet Tiyatroları’nda (DT) 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na bağlı olarak çalışan sanatçılarının emekliliğe teşvik etmek için “kıyak emeklilik” bakanlığın gündeminde. DT çalışanlarının büyük bir kısmı bu formülden yararlanacak. Sanatçılar emekli olduklarında maaşları yarı yarıya düşüyordu. “Kıyak emeklilikle” birlikte emeklilik ikramiyesi artacak ve emekli maaşlarında önemli derecede iyileştirme söz konusu olacak. Böylece DT’de “memur” statüsünde çalışan sanatçı ve teknik personel kadroları boşalacak. Yerine “sözleşmeli” statüde çalışan sanatçı ve teknik personel alınacak.