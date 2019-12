-Günay: Sevgileri siyasi gösteriden ibaret NEVŞEHİR (A.A) - 16.08.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, kendisini dinlemeden beraberindekilerle tören alanından ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, ''Burası siyaset meydanı değil. Ayağa kalkınca hizmet için kalk, konuşunca hikmet ile konuş, oturduğun zaman saygıyla otur. Demek ki bunların Hacı Bektaş sevgisi bir siyasi gösteriden ibaret. Biz, Hacı Bektaş'ı siyasi istismar konusu olarak saymıyoruz'' dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Hacı Bektaş Veli Dostluk Barış Ödülü'nü kazanan Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Mehmet Çamur'a ödülünü takdim etti. Son konuşmacı olarak kürsüye davet edilen Bakan Günay'ın konuşmasına başlayacağı sırada Kılıçdaroğlu ile bazı CHP Genel Başkan yardımcıları ve milletvekilleri törenin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'ndan ayrıldı. Bakan Günay da ayağa kalktıkları zaman hizmet için kalktıklarını, hikmetle, ilimle, bilimle konuşmaya çalıştıklarını ve oturdukları zaman da saygıyla oturduklarını ifade ederek, ''Bizi dinleyenleri dinlemeye özen gösteriyoruz. Burayı siyaset meydanı yapmadık, yapmamaya da özen gösteriyoruz. Bu şekilde geldik, bu şekilde devam edeceğiz'' diye konuştu. Ankara'dan siyasi bir heyetle değil birkaç arkadaşıyla geldiğini ifade eden Günay, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nde yapılan çalışmaları incelediğini ve eksiklikleri de tamamlamaya çalıştıklarını belirtti. Kılıçdaroğlu'nu, kendisini dinlemeden gittiği için konuşmasında sık sık eleştiren Bakan Günay, şunları kaydetti: ''Bir şeye çok üzülüyorum. Şimdi burada vatandaşlarımız saatlerdir güneş altında bekliyor. Hacı Bektaş'a sevgiyle, saygıyla hizmet etmeye çalışanlara karşı bu manzara, Hacı Bektaş'ı içselleştirenlere yakışıyor mu, yakışmıyor mu, Hacı Bektaş'ı sevenlerin vicdanına ve takdirine sunuyorum. Biz, Hacıbektaş'a hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Çünkü bir şeye inanıyorum, Hacı Bektaş'ın güzel bir sözü var, 'oturduğun yeri pak et, yediğin lokmayı hak et' diyor hünkar. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bütün Türkiye'yi vatanımız, toprağımız, evimiz sayıyoruz. Tüm Türkiye'yi ayırmadan, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, inanan-inanmayan, Hristiyan-Müslüman, hepsini aynı yaratanın kulu sayarak ayırmadan bir ve eşit sayıyoruz. Bütün Türkiye'yi pak etmeye çalışıyoruz ve ektiğimizi biçiyoruz. Millet de bizi güvenle başında taşıyor. Biz de milletin ayağının türabı oluyoruz ve milletimize hizmet ediyoruz, etmeye de devam ediyoruz.'' -''Asıl sevgiyi, saygıyı, hak edenlere göstereceğiz''- ''Hacı Bektaş'ı hiç kimse bir siyasi arenaya dönüştürmeye çalışmasın'' diyen Günay, buranın birlik, sevgi ve saygı kapısı olduğunu dile getirdi. Konuşmalardan önce, Türkiye'nin dört bir yanından gelen milletvekilleri ve belediye başkanlarının adlarının sayıldığını ve vatandaşları göstererek adı sayılmayanların da olduğunu ifade eden Günay, ''Gelecek yıl belediye başkanımızla beraber bu büyük kalabalığın üzerine biraz önce şurada oturan ve konuşmalarını yaptıktan sonra kalkıp gidenlerin hak ettiğinden daha güzel gölgelikler yapacağız. Asıl sevgiyi, saygıyı, hak edenlere göstereceğiz. Ne yapıyorsak milletimizin, devletimizin gücüyle yapıyoruz. Allah milletimizi var etsin'' şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından Bakan Günay'a Hacıbektaş Kaymakamı Mustafa Eldivan tarafından oniks taşından yapılmış vazo takdim edildi. Daha sonra alandan ayrılan Günay, makam aracına bindiği sırada bir gazetecinin, ''CHP'lilerin siz konuşma yapmadan alanı terk etmelerini nasıl yorumluyorsunuz?'' sorusuna, şu karşılığı verdi: ''Ben koca bir siyasi heyetle buraya gelmedim. 4 yıldan beri burada ben gece gündüz çalışıyorum. Yerlerdeki halıdan tavandaki yazıya kadar her şeyi yeniledik ama bu meydanda bu gösterileri yapanları göremedik. Biz laf yapmıyoruz, iş yapıyoruz. Milletimize ayrımsız hizmet ediyoruz. Bizim için Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı var. Değerli olan insan da dünyada bizim için önemli. Aramızdaki fark da galiba budur''. Törene, Bakan Günay ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan yardımcıları Süheyl Batum, Umut Oran, Alaattin Yüksel, Volkan Canalioğlu, Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, DSP Genel Başkanı Masum Türker, Nevşehir Valisi Abdurrahman Savaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Ahmet Erdal Feralan, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Nevşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç, Hacıbektaş Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.