Günay: Seçimlerde sürpriz olmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 29 Mart yerel seçimleri sonucunda Türkiye'deki mevcut siyasi tablonun değişmesini beklemediğini, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde de geçen seçimlerdeki sonuçların alınmasını öngördüğünü ifade etti.





Günay, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili öngörülerini açıklarken mevcut siyasi tabloyu çok fazla değiştirecek sonuçlar beklemediğini dile getirdi. Günay, "AKP yine birinci parti olacak, öyle gözüküyor. Yüzde 45'ler civarında bir oy tahmin ediyorum. Öteki partilerin oy oranlarının da geçen seçimlerdekinin çok fazla üstünde olacağını tahmin etmiyorum. Yani, Türkiye'nin bugünkü siyasi tablosu bence çok fazla değişmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.



Günay, öngörülerinin gerçekleşmesi halinde, 5-6 yıldır iktidarda bulunan bir siyasi parti için çok iyi bir sonuç olacağını belirterek, AKP'nin yüzde 40-45'in üzerinde bir sonuç elde etmesi durumunda "gerçekten alkışlanacak bir sonucun ortaya çıkacağını" belirtti.



Büyükşehirlerdeki mevcut durumun da değişeceğini zannetmediğini dile getiren Günay, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "biraz oy kaybıyla ama zorlanmadan ve açık farkla tekrar seçileceğini tahmin ettiğini" söyledi. Günay, "İstanbul için hiçbir tereddüdüm yok. Daha net sonuçlar görmek için seçimin son 10-15 gününü görmek gerekli ama esas itibarıyla bugünkü tablonun devam edeceği düşüncesindeyim" diye konuştu.



