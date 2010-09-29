-GÜNAY, SAVARONA'NIN TAHSİSİNİ BEKLİYOR İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Savarona Yatı'na yapılan fuhuş baskınıyla ilgili ''Bizim el koyma hakkımız olsa bugün hemen el koyarım. Belki bize tahsisini şimdi Maliye Bakanlığı da düşünebilir, umuyorum'' dedi. Günay, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde ''Müze ve Örenyerleri Gişelerinin İşletimi, Giriş Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi İhalesi''nin sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Atatürk'ün de yaşamının son döneminde bir süre kullandığı Savarona'ya yapılan fuhuş baskınıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Bakan Günay, Bakanlık olarak kendilerinin bu yatla bir ilgilerinin olmadığını söyledi. Günay, şunları kaydetti: ''Biliyorsunuz, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı satışa çıkardığında, rahmetli Özal'ın müdahalesiyle bir iş adamı almış, işletme hakkı kendisinde. Bizim belge açısından zaten ciddi ihtilaflarımız vardı. Bizimle ilgisi yok, Maliye Bakanlığı tarafından ihale edilmiş. Bizim el koyma hakkımız olsa bugün hemen el koyarım. Belki bize tahsisini şimdi Maliye Bakanlığı da düşünebilir, umuyorum. Biz bundan önce Türkiye'deki önemli bazı kurumların bu gemiyi alması ve bir kültür turizmi amaçlı müzeye dönüştürmesi konusunda tekliflerimizi yapmıştık. Bizim önerilerimiz vardı, ama umarım, şimdi sevimsiz olaydan sonra bizim önerilerimizi biraz daha ciddiye alma ihtiyacı hisseder.'' Bir basın mensubunun MHP Grup Baykanvekili Oktay Vural'ın, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ani Harabeleri'ne giderek cuma namazı kılacağını söylediğini hatırlatması üzerine Günay, ''Allah kabul etsin'' demekle yetindi.