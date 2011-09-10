-Günay Şanlıurfa'daki tarihi mekanları gezdi ŞANLIURFA (A.A) - 10.09.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Bu coğrafyada gerçekten dünyanın başka yerlerinde göremeyeceğiniz bütün medeniyetlerin ve dinlerin çok önemli yapıları var. İnşallah yakın bir gelecekte bunları ayağa kaldıracağız'' dedi. Günay, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında, kent merkezindeki tarihi mekanları gezdi. İlk olarak restorasyonu devam eden Mahmutoğlu Kulesi'nde gezisine başlayan Günay, Şanlıurfa Belediyesince restoresinin ardından sanatçı İbrahim Tatlıses'in adı verilerek ''Müzik müzesi'' olarak kullanılacak Harrankapı'daki ''Yasin'in kahvesi'', Harrankapı Surları, Ulu Cami, açılacak ''Mutfak Müzesi'' ve tarihi 58 Meydanı'nı ziyaret etti. Meydandaki Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'ne giden Bakan Günay, daha sonra arkeolojik kazıların devam ettiği Haleplibahçe semtindeki, ''Savaşçı Amazon Kraliçeleri'' mozaiklerinin bulunduğu alana geçti. Günay, burada bir süre Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan bilgi alıp, mozaikleri cep telefonuyla görüntüledi. Günay, kentteki temaslarını Samsat Meydanı'nda yapımı devam eden çalışmaları inceleyerek tamamladı. -''Kaynakları kalkınmaya ayırmamız Lazım'' Bakan Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür Şanlıurfa'da birçok alanı ziyaret etme fırsatı bulduğunu dile getirerek, kentin gelecek birkaç yıl içerisinde vizyonunun değişeceğini söyledi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, kapasitesinin çok gerisinde kaldığını ifade eden Günay, şunları söyledi: ''Türkiye'nin kaynaklarını çatışmaya, didişmeye değil, kalkınmaya, gelişmeye ayırmamız lazım. Türkiye genç nüfuslu bir ülke, bunu korumak istiyoruz. Genç nüfusun istihdama, iş alanına ihtiyacı var. Turizm çok önemli iş alanlarından birisi, yoğun emek istiyor. Bir bölgeye 50 bin yatak kapasitesi getirdiğiniz zaman neredeyse 50 bin insana da iş imkanı getirmiş oluyorsunuz. Bu da bizim için çok önemli. Turizm sayesinde bölge insanı dünyaya açılıyor, dünyayı öğreniyor, dünyayla tanışıyor.'' Günay, kentte turizm yolları ve altyapılarının bulunduğuna değinerek, ''Burası sadece bugün gezdiğimiz yerlerden ibaret değil. Viranşehir'de Eyyüp Nebi var, başka alanlarda da farklı çalışmalarımız var. Urfa üzerinde söylüyorum ama bütün bu Güneydoğu için söylüyorum; Hatay'dan alıyorum Van'a, hatta Ağrı'ya kadar çıkıyorum. Bütün bu coğrafyada gerçekten dünyanın başka yerlerinde göremeyeceğiniz bütün medeniyetlerin ve dinlerin çok önemli yapıları var. İnşallah yakın bir gelecekte bunları ayağa kaldıracağız. Bu bölgenin barışını ve bereketini çoğaltmaya çalışacağız.''