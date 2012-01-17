-Günay: ''Sanatçılara sosyal güvenlik için çalışıyoruz'' ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, sanatçıları sosyal güvenlik sistemi içine alacak bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirterek, ''Onları örgütlemeye, sosyal güvenlik ağına katılmaya da özendirmek gerekiyor. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Umuyorum bu yıl olumlu adımlar atarız'' dedi. Bakanlığın Ulus'taki binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günay, ''Bakanlığın özel tiyatrolara verdiği desteğe ilişkin Müşfik Kenter'in açıklamalarının'' hatırlatılması üzerine, Kenter'in sevip, saydığı bir sanatçı olduğunu söyledi. Adana'da gerçekleştirilen bir etkinlikte kendisine ''ömür boyu onur ödülü'' vermenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Günay, şunları kaydetti: ''Ben tiyatro, sinema ve sahne sanatları dünyasındaki sanatçı arkadaşlarımızın sosyal güvenlikle ilgili üzüntü verici sorunlarını biliyorum ve yakından izliyorum. Çalışma Bakanlığı ile de bu sorunu aşmak için bir süredir ortak çerçevede çalışıyoruz. Ne yazık ki biz de insanlar sosyal güvenlik sistemlerine iyi gelir elde ettikleri dönemlerde, genç yaşlarında çok fazla itibar etmiyorlar. Daha sonraki yıllarda hem gelir azalınca hem de performans düşünce, bu sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ben birçok önemli ismin sonraki yıllarda küçük yardımlara muhtaç olduğunu çok büyük bir üzüntüyle görüyorum. Bunları da mümkün olduğu kadar sessizce ve mevzuata da olumlu biçimde yorumlamaya çalışarak karşılamaya uğraşıyoruz. Ama bu bir bakanın ya da bir dönem bürokrasinin iyi niyetiyle halledilecek bir sorun değildir. Sanatçılarımızı sosyal güvenlik sistemi içine alacak olan bir düzenlemeye ihtiyaç var. Onları örgütlenmeye, sosyal güvenlik ağına katılmaya da özendirmek gerekiyor. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Umuyorum bu yıl olumlu adımlar atarız. Bu yeni bir sorun değil, uzunca yıllardır var ve biraz tartışılıp kalıyor. Ama dayattı son zamanlarda.'' Sinemaya ve tiyatroya ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını bildiren Günay, ''Bir yandan kendi tiyatrolarımızın devlet olarak yükünü taşıyoruz. Başarılı performans izlemelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bir taraftan da özel tiyatrolara destek veriyoruz. 2007'de göreve başladığımda seçim yılıydı destek verilmemişti. 2008'de hem geçmiş yılın hem de o yılın yükümlülüğünü yerine getirdik. 2007'den bugüne tiyatroya yaptığımız destek yüzde 100 civarında arttı ama hala yeterli bir rakam değil elbette. Daha fazlasına destek olmak gerekiyor kaynak bulabilirsek önümüzdeki yıllarda bunun imkanlarını da zorlamaya çalışacağım'' diye konuştu. Günay, ''Tiyatroya yardım etmek başka bir şey, sanatçının sosyal güvenliğini sağlamak başka bir şey. Sosyal güvenlik konusunda bir yeni model geliştirmemiz gerekiyor'' ifade etti. Günay, Fadik Sevin Atasoy'un Los Angeles Kültür Tanıtma Ataşeliği'nde görevlendirilmesine ilişkin soru üzerine şöyle konuştu: ''Geçici olarak görevlendirildi. Los Angeles, Hollywood sinemasının merkezi. Biz de Türk sinemasında önemli gelişmeler sağlıyoruz son yıllarda. Sinemada film üretimimiz 10'lardan 50'lerin üzerine, 60, 70'lere çıktı. Türk filmi seyircisi 2 milyonlardan 20 milyonun üzerine çıktı. Türk sineması ödüller alıyor Türkiye'de ve yurt dışında bunu biraz daha dünya sineması ile bütünleştirmek gerekiyor. Şimdilik bir başlangıç yaptı. Bu bir başlangıç önümüzdeki yıllarda artacak. Bizim ülkemizde yapılan üretimleri bir biçimde maddi karşılıkla biz de desteklemeye çalışacağız.''