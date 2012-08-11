Günay: Pazartesi size bir sürprizimiz var

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Hatay'da bir höyükte gün yüzüne çıkarılan Hitit dönemine ait heykelin ardından pazartesi günü yeni bir eserin tanıtımı yapacaklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Şanlıurfa'nın Harran ilçesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, burada Ulu Cami, sur dibi ve Yakup Kuyusu çevre düzenleme çalışmalarını inceledi ve, Şanlıurfa Müze Müdürü Müslüm Ercan'dan faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Hatay'da Tell Tayinat Höyüğü'nde bulunan Hitit dönemine ait heykele de değinen Günay, ''Şimdi buradan söylüyorum, yarın Ankara'ya dönüyoruz. Pazartesi günü öğleden sonra Bakanlar Kurulu toplantısı var. Pazartesi günü yeni bir armağanı Türkiye'ye tanıtmaya çalışacağız. Bu da çok özel, şu an nereden geldi, nereden bulundu, bunu bana sormayın ama pazartesi günü öğleden itibaren ajansları dikkatle takip edin'' diye konuştu.