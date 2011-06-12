-GÜNAY: ''OYLARIMIZ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTI'' İZMİR (A.A) - 12.06.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Şu andaki sonuçlara göre hem ülke düzeyinde hem İzmir düzeyinde oylarımızın önemli ölçüde arttığını görüyoruz'' dedi. Seçim sonuçlarını AK Parti İzmir İl Başkanlığında takip eden Günay ve eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarını gazetecilere değerlendirdi. Henüz sayımın sürdüğünü belirten Bakan Günay, esenlik içinde bir seçim yapıldığını belirterek, ''Vatanımız, milletimiz, demokrasimiz için hayırlı olsun. Şu andaki sonuçlara göre hem ülke düzeyinde hem İzmir düzeyinde oylarımızın önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yorucu bir kampanya oldu, ama sanırım emeğimizin karşılığını görüyoruz. İzmir halkı bize olan desteğini artırıyor'' diye konuştu. Binali Yıldırım, seçim sonuçlarının hayırlı olması dileğinde bulunarak, ''Öyle görünüyor ki AK Parti 3. döneminde de ülke genelinde oylarını artırdı. Bu Türk siyasetinde pek alışılmış bir şey değil. Ülkemiz için hayırlısı olsun'' dedi. -GÜNAY İL SEÇİM KURULUNA GİTTİ- AK Parti İzmir İl Başkanlığından İl Seçim Kuruluna giden Bakan Günay, burada yaptığı değerlendirmesinde de Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasi partinin iktidarda 3. döneminde oylarını artırdığını belirterek, bunun güzel bir gelişme olduğunu kaydetti. Türkiye'de siyasetin anlamını değiştirip, hizmete dönüştürmeye çalıştıklarında bunun milletten karşılık bulacağını ümit ettiklerini dile getiren Günay, ''Millet de umudumuzu boşa çıkarmadı'' dedi. Ülke genelinde ciddi bir olay olmadığını, barış ve şenlik içinde Haziran sıcağında güzel bir seçim yaşandığına dikkati çeken Günay, bir gazetecinin İzmir ile ilgili oy oranıyla ilgili yorumunu sorması üzerine ''Biraz daha bekleyelim bakalım kesin sonuçları söylemek için. Ama her yerde oylarımız artmış. İzmir için de güzel bir artış var. Umutlu bir gelecek var önümüzde, Türkiye için diye düşünüyorum ve buna seviniyorum'' diye konuştu.