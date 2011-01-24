-GÜNAY: OKKAN'IN ÖLÜMSÜZLEŞTİĞİNİ GÖRDÜM ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, birkaç gün önce ziyaret ettiği Diyarbakır'da, Eski Diyarbakır Emniyet Genel Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın, ölümünün üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen yaptığı hizmetler ve bölge halkına verdiği güven duygusuyla kalplerde unutulmaz bir yer edindiğini, adeta ölümsüzleştiğini yakından gördüğünü bildirdi. Günay, Okkan'ın şehit edilişinin 10. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkiye'de güven, hoşgörü ve huzur ortamının gelişmesi için çaba gösteren, kişiliği ve insanlığıyla Diyarbakır'ın sıkıntılı günlerinden geçtiği dönemlerde Emniyet ile halkı kaynaştıran Okkan'ın yaşamı boyunca ayrımcılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için emek vermiş bir vatansever olduğunu belirten Günay, şunları kaydetti: ''Birkaç gün önce ziyaret ettiğim Diyarbakır'da, ölümünün üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen yaptığı hizmetler ve bölge halkına verdiği güven duygusuyla kalplerde unutulmaz bir yer edindiğini, adeta ölümsüzleştiğini yakından gördüm. Uğradığı hain saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin hemen ardından doğan yüzlerce bebeğe isminin verilmesi ve ölümünün 10. yılı nedeniyle hazırlanan 'Gönül Yolculuğu-Şehit Ali Gaffar Okkan Bir Kardeşlik Hikayesi'' ile onun adını taşıyan 101 çocuğun bir araya getirilmesi projesinin, Gaffar Okkan'ın halk tarafından nasıl sahiplenildiğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemiz adına büyük bir kayıp olduğuna inandığım Ali Gaffar Okkan'ı bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.''