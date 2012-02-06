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Günay Musayeva: Karnımda bebek var, boşanayım mı?

İhanet görüntülerinden Tolga Karel'in eşi Günay Musayeva'nın, "Karnımda bebek var, boşanayım mı?" dediği iddia edildi...

06 Şubat 2012 02:00


T24 - İhanet görüntülerinden Tolga Karel'in eşi Günay Musayeva'nın, "Karnımda bebek var, boşanayım mı?" dediği iddia edildi...

Günay Musayeva: Karnımda bebek var, boşanayım mı?Tolga Karel'in ihaneti gündeme damgasını vurdu. Süper Kulüp kameraları tarafından görüntülenen ihanet sonrasında Karel'in eşi Günay Musayeva'nın, "Bir aile olmak için evlendim. Alkol alınca kendisine hakim olamıyor. Karnımda bebek var, boşanayım mı?" dediği iddia edildi. Karel'in ise, "O kişi akrabam. Merhabalaştık. Aldatma olayı yok" dediği öne sürüldü.

Karel, hamile eşi Musayeva ile çıktığı gece turunun sonunda eşini taksiye bindirmiş, sonrasında Tophane'ye nargilecilere gitmişti. Karel burada farklı bir güzelle sarmaş dolaş bir biçimde gazetecilere yakalanmıştı.

Karel'in eski sevgilisi Öykü Çelik ile de sık sık birlikte görüntülenmesi dikkatleri çekmişti. Çelik, Musayeva’yı arayıp Karel’i arkadaş olarak sevdiğini, kendisini de çok beğendiğini söylemişti.



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