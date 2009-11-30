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Politika

Günay: Minare referandumu çağdışı

Kültür Bakanı Günay, İsviçre’deki minare yapılmasına yasak getirmesiyle sonuçlanan referandumu "çağdışı" bulduğunu söyledi.

30 Kasım 2009 02:00

T24 - Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, İsviçre’deki minare yapılmasına yasak getirmesiyle sonuçlanan referandumu “çağdışı” bulduğunu söyledi. Günay ”İsviçre, Avrupa'yı içselleştirememiş bir ülke olduğunu gösterdi” dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bazı kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisiyle ilgili Opera'daki bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Günay, ''İsviçre'deki minare referandumu'' ile ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

“İsviçre, Avrupa içinde ama Avrupa'yı içselleştirememiş bir ülke olduğunu gösterdi.Minare, çan kulesi ve bunun gibi düzenlemeler o yapının ayrılmaz parçasıdır. Böyle bir tartışmayı üzüntü verici, çağ dışı bulduğumu ifade etmek istiyorum.

Bu çağda böyle bir referandum olamaz. İnsanları, inanç özgürlüğünü rencide eden bir davranıştır.

Kimsenin kaba, sert bir davranışta bulunacağını temenni etmem, ummam. Ekonomik siyasi bazı karşı duruşlar olabilir.”

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