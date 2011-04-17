-GÜNAY: MİLLİ EĞİTİM BAKANI DEĞİLİM İZMİR (A.A) - 17.04.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 16. İzmir Kitap Fuarını gezdiği sırada bir grup genç tarafından protesto edilince "Ben Milli Eğitim Bakanı değilim, Kültür ve Turizm Bakanıyım. Yaptığım şeylerden herkes memnun" dedi. Bakan Günay, İzmir Valisi Cahit Kıraç ve protokol üyeleriyle 16. İzmir Kitap Fuarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında stantları gezen ve yazarlarla sohbet eden Günay, bir stantta yaptığı konuşmada, edebiyat müze kütüphaneleri projesini hayata geçirdiklerini, İzmir'de de bu kapsamda Atilla İlhan Müze Kütüphanesini hizmete açacaklarını ifade etti. Bakan Günay, kitabı elektronik çağda ayakta tutmaya çalıştıklarını, kütüphane konseptini değiştirdiklerini söyledi. Günay'ın fuardan ayrılması sırasında bir grup genç, ellerinde ''Emek hırsızı ÖSYM'' yazılı döviz açarak, ''Kopyacı, şifreci AKP'' şeklinde slogan attı ve protesto gösterisi yaptı. Protesto sırasında güvenlik kuvvetleri önlem aldı. Bakan Günay, basın mensuplarının protesto eylemiyle ilgili soru sorması üzerine, ''Ben Milli Eğitim Bakanı değilim, Kültür ve Turizm Bakanıyım. Yaptığım şeylerden herkes memnun'' dedi.