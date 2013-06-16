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Politika

Ertuğrul Günay: Merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez

AKP'li Ertuğrul Günay: Allah rızası için, bu gerginliği düşürün

16 Haziran 2013 18:53

AKP  İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay twitter hesabından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yine mesaj gönderdi. Günay, "Bırakın meydanlarda bizi protesto etsinler; bağırsınlar. Yeter artık! Ölüm acı gözyaşı olmasın" dedi.

Günay "Dicle kıyısında kaybolan kuzunun hesabını adl-i İlahi'nin Emir'den soracağı"na inanan bir yurttaş olarak Sn Başbakan'ımıza açık arzımdır" şeklinde başlayan mesajında şunları söyledi.

"31 mayıs cuma sabahının gereksiz şiddeti bir çevre eylemini kitlesel tepkiye,istenmez olaylara dönüştürdü.Bundan hepimiz,ülkemiz zarar gördü. Dün de, görüşmelerinizden ve Mahkeme sonucunu bekleyeceğinizi söylemenizden sonra sağduyu çağrıları yapılırken,yine talihsiz olaylar yaşandı. Bütün bu olaylar sizin bilgi ve talimatınızda değilse, hepimize, ülkemize, demokrasimize tuzak kuruluyor. Aksini düşünmek beni korkutuyor. Allah rızası için, bu gerginliği düşürün. Bırakın meydanlarda bizi protesto etsinler; bağırsınlar. Yeter artık! Ölüm acı gözyaşı olmasın! Büyük bir hayal kırıklığıyla alanlara dökülen insanların önemli bir kısmının Anayasa oylaması ve 2011'de bize oy verdiğini biliyor musunuz? Bir kez daha haykırıyorum: "Bir topluluğa duyduğunuz öfke sizi adaletsizliğe yöneltmesin.
Ve… Merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.

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