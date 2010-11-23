-GÜNAY: MADIMAK OTELİNİ YÜZLEŞME MEKANI YAPACAĞIZ TBMM (A.A) - 23.11.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Madımak Oteli'ni bir yüzleşme mekanı yapacaklarını belirterek, ''Müze, anı merkezi... Bu bir bilimsel çalışma sonucu ortaya çıkacak ama biz orayı unutturmak niyetinde değiliz. Geçmişte yapılan yanlışlar hafızamıza çakılsın ki Türkiye bir daha böyle tuzaklara, kardeş kavgalarına itilmesin'' dedi. Günay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığın 2011 yılı bütçesinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtladı. İzmir İnciraltı'nda uygulanan projeler çerçevesinde bina yıkımlarına da değinen Bakan Günay, ''Bugün gazetelerde gördüm, galiba yeni bir yargı kararı varmış. Zaten yargı aşağı yukarı yönetimin her işine karışıyor. Yıkıma da, yapıma da her şeye karışıyor. Şu anda o kanunsuz yapıların yıkımı konusunda galiba bir yürütmeyi durdurma kararı çıkmış'' diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Diyarbakır'daki mevcut cezaevinin kaldırılacağını, o kötü hatıranın silineceğine'' yönelik sözlerini anımsatan Günay, ''Bir kentte bir hapishaneyi kaldırmak mümkün değil. Sayın Başbakan, daha insani şartlarda yeni bir hapishane yapılacağını işaret etti'' dedi. Diyarbakır'daki cezaevinin polemik konusu olduğunu ifade eden Günay, şöyle devam etti: ''Biz de tartıştık. O bölgeyi ben bina bina bilmiyorum. O yapıların bir kültür ve müze vasfına dönüştürülmesi, bir yüzleşme mekanına dönüştürülmesi elbette gereklidir. Geçmişte o cezaevlerinde yapılan insanlık dışı davranışların bugün karşı karşıya bulunduğumuz bazı problemlerin derininde çok tahrik edici bir biçimde neden oluşturduğuna inanıyorum. Türkiye, bunlarla yüzleşmeli. Türkiye 12 Eylül'de, 12 Mart'ta, 27 Mayıs'ta yapılan hukuksuzluklarla, haksızlıklarla, millet iradesine karşı işlenen suçlarla yüzleşmeli ki bir daha olmasın.'' -MADIMAK OTELİNİN KAMULAŞTIRILMASI- Madımak Oteli ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandığını belirten Günay, otelin kamulaştırılmasının, bedelde anlaşılamadığı için yargıya gittiğini anımsattı. ''Yargı karar verdi ve Madımak şu anda kamulaştırıldı'' diyen Günay, şöyle konuştu: ''O utanç merkezi, o ülke tarihinin en ayıplı mekanlarından biri olan bu yer... Üzülerek ifade etmek istiyorum ki bu olay, 1993 yılının Temmuz ayında işlenmişti. 2007 yılı bütçesinde benim göreve başladığım yıl soruldu, 'otelin bu halinin kabul edilemez olduğunu, insanlığa aykırı olduğunu' ifade etmiştim. O günden sonra yeni bir süreç işledi. 1993'ten 2007'ye kadar 14 yıl içinde neler geçti, kimler geçti, hangi iktidarlar, hangi bakanlar geçti? Herkes bunu bir tarafa yazsın. Son 3 yıl içinde bu adımları attık. Faruk Bey arkadaşım, Sayın Başbakan'ın talimatı ve ayırdığı kaynaklarla çok sahip çıktı bu olaya. 6 trilyona yakın bir bedelle orayı kamulaştırdık. Orayı bir yüzleşme mekanı yapacağız. Müze, anı merkezi... Bu bir bilimsel çalışma sonucu ortaya çıkacak ama biz orayı unutturmak niyetinde değiliz. Geçmişte yapılan yanlışlar hafızamıza çakılsın ki Türkiye bir daha böyle tuzaklara, kardeş kavgalarına itilmesin, bu konuda herhangi bir tereddütümüz yok.'' AK Parti hükümetlerinin, ''çoğulcu siyaset'' konusunda iyi şeyler yaptığını düşündüğünü belirten Günay, bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığına yöneltilen eleştirileri de haksız bulduğunu söyledi. Günay, ''Diyarbakır'da belediyenin çok övünerek takdim ettiği Kürtçe oyun sahnelenmişse bunu bakanlığımızın maddi destekleriyle gerçekleştirdik. Şu anda, Memuzin bakanlık tarafından basılıyor. Biz Türkiye'nin hiçbir çiçeği solmasın istiyoruz'' diye konuştu.