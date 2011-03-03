-GÜNAY: KRALDAN FAZLA KRALCI TUTUMLAR SERGİLENİYOR İZMİR (A.A) - 03.03.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK), içki satışına ilişkin yönetmeliği konusunda, ''Yönetmelik aslında iyi niyetli yönetmelik ama geçen gün Ankara'da, dün Antalya'da gördüğünüz gibi uygulamada kraldan fazla kralcı tutumlar bazen sergileniyor. Bunu yapan kamu görevlileri de zararlı çıkıyor ama biz imaj olarak da sıkıntılı birkaç gün yaşıyoruz'' dedi. Balçova Termal Otel'de düzenlenen Turizm Çalıştayı sonrası gazetecilere açıklama yapan Günay, 3 saat süren değerlendirme toplantısının yararlı geçtiğini belirtti. Bakan Günay, bir gazetecinin, alkol ve gürültü kirliliğiyle ilgili sorusu üzerine şöyle konuştu: ''Önümüzdeki günlerde TAPDK Başkanı ve yöneticileriyle uygulamada çıkabilecek sorunlarla ilgili toplantımız var. Yönetmelik aslında iyi niyetli yönetmelik ama geçen gün Ankara'da gördüğünüz gibi ya da dün Antalya'da gördüğünüz gibi uygulamada kraldan fazla kralcı tutumlar bazen sergileniyor. Bunu yapan kamu görevlileri de zararlı çıkıyor ama biz imaj olarak da sıkıntılı birkaç gün yaşıyoruz. Aynı şekilde gürültü yönetmeliği de iyi niyetle hazırlanmış yönetmelik. Fakat günlük yaşamda turizm belgesi bulunan işletmelere ve konaklama tesislerine bir sorun sıkıntı getirmesin diye bizim dikkat ettiğimiz noktalar var. Bunları üst düzeyde arkadaşlarımızla paylaşacağız. Bir sorun ortaya çıkmadan aşabileceğimizi tahmin ediyorum.'' -30 MİLYON TURİST, 25 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİ- 2011 yılı turizm geliri beklentisine ilişkin sorusuna Bakan Günay, ''2011 yılında 30 milyonun üzerinde turist ve 25 milyar doların üzerinde gelir bekliyoruz'' yanıtını verdi. Günay, Kuzey Afrika'daki gelişmelerin ilk etapta Türk turizmini olumlu etkilediğini sonra bazı rezervasyonların iptal edildiğini, dünyanın bir bölgesinde sıkıntı varsa bunun bütün dünyayı olumsuz etkileyeceğini belirterek, olayların bir an önce sona ermesi, demokratik yönetimlerin bu ülkelerde iş başına gelmesi temennisinde bulundu. Türkiye'nin kaos ortamındaki Kuzey Afrika ülkelerinden gelecek birkaç yüz bin kişiyle turizmini iyileştirecek bir ülke olmadığını, geçen yıl 28.5 milyon turistin konuk edildiğini anlatan Ertuğrul Günay, ''Bu, Kuzey Afrika ülkelerinin toplam ağırladığı insanların iki katından fazladır. Türkiye artık Akdeniz çanağında İspanya, İtalya, Fransa gibi büyük ülkelerle yarışan bir ülkedir'' dedi.