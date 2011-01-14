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Politika

GÜNAY: KONUYU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM ANKARA (A.A)

14 Ocak 2011 22:49

-GÜNAY: KONUYU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kars'taki heykel tartışmaları ile ilgili olarak, ''Ben Sayın Başbakan'la sanat çevreleri arasında yanlış anlaşılmalara yol açacak tartışma vesilesi ortaya çıkmasın diye konuyu alevlendirmeye değil, sakinleştirmeye ve yumuşatmaya çalıştım'' dedi. Günay, Dede Korkut Destanı'ndan uyarlanan ''Aşk ve Ölüm'' balesini izlemek üzere geldiği Devlet Opera ve Balesi sahnesinin girişinde gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Kars'taki heykel tartışmaları hatırlatılarak, ''Siz Başbakan Erdoğan'ın o sözleri  heykel için söylemediğini söylemiştiniz. Ancak Başbakan heykel için söylediğini söyledi. Başbakan'la bir görüşmeniz oldu mu bu konuda?'' sorusunun yöneltilmesi üzerine Günay, yarın Başbakan Erdoğan ile birlikte seyahat edeceklerini belirterek, ''Sanıyorum konuşmamız gereken konuları konuşuruz'' dedi. Kendisinin Türkiye'de kültür ve sanat yaşamının gelişmesinden, turizmin standartlarının yükseltilmesinden sorumlu olduğunu, eksiksiz ve ödünsüz olarak bu görevini yerine getirmeye çalıştığını ifade eden Günay, şöyle devam etti: ''Galiba yapmam gereken de buydu. Yani sanat çevreleriyle siyaset çevreleri arasında tartışma çıkmasını körüklemek bir kültür bakanının görevi değildir. Başka bazılarının görevi olduğu anlaşılıyor zaman içinde. Ama ben yapmam gerekeni yaptım. Aynı çizgide de yapmaya devam edeceğim.''

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