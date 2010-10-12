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Yaşam

GÜNAY: KİMSE İMAJIMIZI GÖLGELEMEYE KALKMASIN ANKARA (A.A)

12 Ekim 2010 22:35

-GÜNAY: KİMSE İMAJIMIZI GÖLGELEMEYE KALKMASIN ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Sırp Yönetmen Emir Kusturica'nın jüri üyeliğinden ayrılmasına ilişkin, ''Biz Türkiye'yi bir hoşgörü ülkesi yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda çok güzel örnekler de sergiledik. Hiç kimse bir takım gösteriler yaparak Türkiye'nin bu imajını gölgelemeye kalkmasın'' dedi.  Günay, Cern Modern'deki 70. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi'nin açılışı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Bir gazetecinin, Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Sırp Yönetmen Emir Kusturica'nın jüri üyeliğinden ayrılmasına ilişkin sorusuna yönelik Günay, ''Biz Türkiye'yi bir hoşgörü ülkesi yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda çok güzel örnekler de sergiledik. Hiç kimse bir takım gösteriler yaparak, Türkiye'nin bu imajını gölgelemeye kalkmasın. Birileri de buna 'siyasi malzeme fırsatıdır' diye atlamasın. Bu konuyu artık kapattım'' dedi. Ertuğrul Günay, ''İsrail'de düzenlenecek OECD toplantısına Türkiye'den neden katılım olmadığı'' yönündeki bir soruyu ise ''Buna daha önce de Bakan düzeyinde katılmayacaktık, son zamanlarda bazı gereksiz açıklamalar oldu. O yüzden temsil düzeyinde katılmıyoruz'' şeklinde yanıtladı. 

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