Günay: Kılıçdaroğlu kamera şakasıyla göreve gelmiştir

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, istifasını isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt vererek "CHP Genel Başkanı bir kamera şakası sonucunda gelmiş bir kamera kazasıdır" diye konuştu. Kültür Bakanı Günay Milas'taki incelemeleri sırasında Beyşehir’deki Eflatun Pınarı’nın fotoğrafında gördüğü işlemeleri anlatırken 'Hazreti Muhammed'e dedim ki' diyerek gaf yaptı. Günay, elleriyle yüzünü kapatarak "Çök özür dilerim. Tövbe estafurullah, çok özür dilerim" dedi.

Milas’ta geçen temmuz ayında hazine avcılarının soygunundan sonra gün ışığına çıkarılan Karia Satrabı Mousolos’un babası Hekatomnos’a ait olduğu ortaya çıkan 2400 yıllık mezarda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Durum çok açık ve net. Günay gözden çıkarılmıştır. Eğer gerçekten kültürlü bir kisiyse gereğini yapması lazım" diyerek istifası istediğ ihatırlatılan Bakan Ertuğrul Günay, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı ile ilgili özel bir şey söylemek istemem. Şu seçimi geçelim CHP Genel Başkanı hala yerinde kalabilirse o zaman ben onu muhatap alıp bazı sözlerine cevap vermek isterim. CHP Genel Başkanı bir kamera şakası sonucunda gelmiş bir kamera kazasıdır. Onun sözlerine özel olarak cevap verip değer vermeyi uygun bulmam."



2400 yıllık antik mezarda inceleme

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Milas ilçe merkezinde bulunan Hisarbaşı Mahallesi Uzunyuva Mevkii’ndeki 1’inci Derece Arkeolojik SİT alanında defineciler tarafından bulunan ve yağmalandığı tespit edilen, Karia Kralı Mousoleus’un babası kral Hekatomnos için M.Ö. 390 yılında yapıldığı saptanan mezarda incelemelerde bulundu.



Bakan Günay yüzünü kapattı

Bakan Günay, mezarın duvarlarında sema yapan semazene benzeyen figürü görünce, ‘sema’nın Arabistan’dan gelen 600 yıllık gelenek olduğunun bilindiğini, ancak bunun doğru olmadığını söyledi. Anadolu’daki izlere bakıldığında semanın Milattan Önce 2000 yıllarında bu topraklarda var olduğunun görüldüğünü dile getiren Günay, Beyşehir’deki Eflatun Pınarı’nın fotoğrafında 2 köşesinde ayakta ellerini havaya açmış işlemeleri gördüğünü anlattı. Bakan Günay, "Ayakta elleri havada tennure gibi bir kıyafeti olan 2 kişi var. Hazreti Muhammed’e dedim ki" dedi. Bakan Günay "Hazreti Muhammed’e dedim ki" dedikten sonra gülerek yüzünü kapattı. Bakan Günay "Çök özür dilerim. Tövbe estafurullah, çok özür dilerim, çok özür dilerim" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neyse etrafımdaki yetkili arkadaşlara dedim ki, bu anıt Milattan Önce 2 bine işaret ediyor. Mevlana ne zaman? Milattan Sonra 1200. Semanın kökü çok önceye gidiyor. Bu sema figürünün kökü bu topraklarda binlerce yıl önceye gidiyor. Yani Arabistan Yarımadası’ndan değil kendi kökümüzden kendi geleneğimizden, kendi toprağımızdan geliyor."



Mezarın özellikleri

Yerin 13 metre altında, 2 metre 75 santim uzunluğunda, 2 metre 15 santim genişliğinde 1 metre 85 santim yüksekliğinde birinci sınıf mermer işçiliğiyle 4 yüzü birden kabartmalarla işlenmiş olan oda mezar günümüzden 2 bin 400 yıl önceye ait. Bu oda mezarında üzerinde bir tapınak bulunuyor. Eserin en ilgi çekici kısmı dünyanın 7 harikasından birisi olan Bodrum’daki mozolenin esas sahibi olan Karia Satrabı Mausoleus’un babasının mezarı olması.



