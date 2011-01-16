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Politika

GÜNAY: KILIÇDAROĞLU KAMERA KAZASI MİLAS (A.A)

16 Ocak 2011 16:25

-GÜNAY: KILIÇDAROĞLU KAMERA KAZASI MİLAS (A.A) - 16.01.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Muğla Milas'ta yer alan Uzunyuva kazı alanında incelemelerde bulundu. Bakan Günay, daha sonra Milas Müzesi'nde, incelemelerine ve tarihi eserlere ilişkin gazetecilere açıklamalar yaptı. Günay, açıklamalarının ardından, bir gazetecinin son günlerde yaşanan ''heykel tartışmaları'' ile ilgili olarak, ''CHP Genel Başkanı sizi istifaya davet ediyor bu konuda ne düşünüyorsunuz?'' diye sorması üzerine şunları söyledi: ''Arkadaşlar CHP Genel Başkanı ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Şu seçimi geçelim. CHP Genel Başkanı hala yerinde kalabilirse. CHP Genel Başkanı bir kamera şakası sonucunda gelmiş bir kamera kazasıdır. Onun sözlerine özel olarak değer verip cevap vermeyi, değerlendirme yapmayı uygun bulmuyorum.'' 

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