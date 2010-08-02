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Politika

Günay: Kılıçdaroğlu CHP'nin 'resmi' liderdidir

Bakan Ertuğrul Günay'dan CHP'lileri çok kızdıracak açıklama...

02 Ağustos 2010 03:00

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, CHP’nin resmi genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu, hakiki genel başkanının ise Önder Sav olduğunu öne sürdü.

Günay, Kılıçdaroğlu’nun türban ve Dersim olaylarına ilişkin sözlerini, Sav’ın tepkisi nedeniyle bir gün sonra değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. Günay,”Ana muhalefet partisinin hakiki genel başkanı Önder Sav, Kılıçdaroğlu kazara doğru bir şey söylerse, hemen onu yanlışa sevk ediyor. Doğru bir şey söylerse, hakiki genel başkan düzelttiriyor. Dersim ve türban olayında bunu gördük” dedi.

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