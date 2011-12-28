Günay, Keşan Müftüsü'ne sert çıktı!

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Antalya'da Mardan Palas Otel'de düzenlenen Turizm Değerlendirme Toplantısı'na katılan Ertuğrul Günay, toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakan Günay, Keşan Müftüsü Süleyman Yeniçeri'nin Noel Baba ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine, açıklamayı “Talihsiz” diye değerlendirdi. Günay, turizmin kendisini büyük ölçüde efsaneler ve mitoloji üzerinden geliştirdiğini kaydederek, bölge halklarının da bütün ülkelerde bu mitolojiyi desteklediğini bildirdi.“Santa Klaus ya da Noel Baba ne derseniz deyin dünyada birçok ülkenin sahip çıkmaya çalıştığı önemli bir aziz isim ve bu Patara'da doğmuş diye bir bilgi var. Dünyanın Noel Baba diye bildiği kişi Patara'da doğmuş ve Myra'da Demre'de yaşamış olan Aziz Nikolaus'dur diye bir bilgi var. Biz bu bilgiyi destekliyoruz, çürütmeye çalışmıyoruz. Çünkü bunun ülkemizin tanıtımında, dünyadaki başka insanların ülkemize ilgi göstermesinde çok büyük bir katkısı oluyor. Ama arkadaşımızın biri galiba üstüne vazife olmayan bir konuda konuşmuş. Anadolu'da bir söz vardır, 'Cahille bal yeme, alimle taş taşı'. Kendine göre bir iş yapmış. Diyanet de galiba hakkında soruşturma açmış. Diyanet'e teşekkür ederim.”Günay, bir gazetecinin bugün bazı basın organlarında yer alan, İstanbul Beyoğlu'ndaki Majik Sineması ile Maksim Gazinosu'nun yıkılarak yerine 17 katlı otel yapılmasına dair projenin onaylandığı yönündeki haberleri hatırlatması üzerine, kendisinin de konuyu gazetede bugün okuduğunu söyledi.Bakan Günay, “Maksim Gazinosu ile ilgili bir proje olduğunu duyuyordum. Ama doğrusu ayrıntısını bilmiyordum. Ankara'ya döndüğümde, dosyasını istedim. Mimarlar Odası'nın itirazı varmış, bu itirazlar çerçevesinde kurul yeniden değerlendirebilir mi ve gerçekten proje nedir anlayacağım” dedi.