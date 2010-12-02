-GÜNAY: İSTİKLAL MARŞI İÇİN DÜZENLEME YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ MALATYA (A.A) - 02.11.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Almanya'da bir şirketin İstiklal Marşı için telif istemesi ile ilgili olarak ''Bakanlar Kurulu kararı ile telif haklarını tümüyle kamuya mal edip, böyle bir telif hakkı istenmeyeceği konusunda yeni bir düzenleme yapmaya çalışacağız'' dedi. Bakan Günay, 1. Malatya Uluslararası Film Festivali ödül törenine katılmak üzere geldiği Malatya'da inşaatı bitme aşamasına gelen Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Günay, Almanya'da bir şirketin İstiklal Marşı için telif istemesine ilişkin soru üzerine, Almanya'daki bir müzik meslek grubunun bu konudaki talebinin bir hayli eski olduğunu söyledi. Bakan Günay, ''Geçmiş yıllardan kaynaklanan bir ihmal ya da bir konuyu belki tüm boyutlarını düşünmeden geri çekme anlayışının şimdi eksikliğini gidermeye çalışıyoruz. İstiklal Marşı ulusal marş olarak her yerde, her zaman kurallar içinde söylenmesi gereken bir özel beste. Okulda söylendiğinde bundan telif hakkı istenmesinde ya da bir törende söylendiğinde telif hakkı istendiğinde, sanıyorum içinden çıkılmaz durumlar olabilir'' dedi. Diğer ülkelerin bu telif haklarını kamulaştırdığına değinen Ertuğrul Günay, ''Biz de şimdi düzenleme yapıyoruz. Daha önce bu alanda bir düzenleme yapılmamış olduğu bu vesile ile ortaya çıktı. Şimdi, Bakanlar Kurulu kararı ile telif haklarını tümüyle kamuya mal edip böyle bir telif hakkı istenmeyeceği konusunda yeni bir düzenleme yapmaya çalışacağız'' diye konuştu.