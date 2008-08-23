Günay ile ‘şarabi sohbet’



Hürriyet Gazetesi yazarı ve maliye uzmanı Şükrü Kızılot, bugünkü yazısına geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile yaptığı sohbeti taşımış. Günay’ın kişisel şarap zevkinden vergi indirimlerinin kayıt dışı ekonominin önlemesi üzerindeki olumlu etkiye kadar son derece ilginç ayrıntılarla dolu bu yazının tamamı:



Turizm Bakanı hangi şarabı seviyor



YAKLAŞIK 3 yıl önce, o sırada Başbakan Yardımcısı olan Doç. Dr. Abdüllatif Şener ile Ankara’daki bir restoranda bir araya geldiğimizde, garson Şener’e sormuştu:



Efendim, içmek için ne arzu edersiniz?



- Ben şarabı severim!...



Masadakilerin hayret dolu bakışları arasında devam etmişti:



Æ Ben şarabın sadece rengini severim o kadar. İçecek olarak portakal suyu alayım.



Bu söz üzerine hayret dolu bakışlar, tebessüme dönüşmüştü.



Beyaz şarap



Çarşamba akşamı Çınar Otel’de, Türkiye Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği’nin (TUROB), Geleneksel Yaz Gecesi yemeğinde, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile aynı masada, yan yana idik. Garson sordu:



ÆSayın Bakanım içmek için ne arzu edersiniz?



- Beyaz şarap lütfen.



Bu yanıt üzerine, üç yıl önceki olayı hatırlayıp, bu sözün devamı var mı diye bekledim. Hayır, yoktu. Bakan, şarabın rengini değil kendini de seviyordu.



Gece boyunca Günay, kültür ve turizmle ilgili yaptıkları ve yapmak istediklerini, büyük bir heyecanla anlattı.



Yabancı ülkelerden örnekler vererek, ilginç kıyaslamalar yaptı. Dikkat ettim, Bakanlığı ile ilgili olumlu gelişmeleri anlatırken, mutluluktan gözleri parlıyordu.



Şarap vergisi



Bu arada, kırmızı şarapla devam edilen konuşmada, konu döndü dolaştı, "şarap vergisi" olayına geldi.



Ocak 2008’de Başbakan’ın da katıldığı Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED), genel kurul toplantısında yaptığım konuşmada, "60 kuruşluk sofra şarabından yüzde 663 vergi alınıyor" dediğimde, Bakan Günay, bu oranı yüksek bulmuş ve ayrıntısını merak etmişti.



Yaptığım açıklama üzerine, "Bu konu ile ilgilenip, Maliye Bakanı ile görüşeceğim" demiş ve ardından bir ay bile geçmeden, sofra şarabının vergisi, yarı yarıya inmişti. Bu olumlu gelişmede, Kültür ve Turizm Bakanı Günay’ın büyük payı vardı.



Bunu hatırlattığımda;



"Olayın devamını ben de merak ettim ve sonuçlarını bekledim. Şaraptaki vergi inince, yüzde 70 civarındaki kayıt dışı şarap üretimi de geriledi. Sonuçta, şaraptaki vergi gelirleri azalmadı aksine arttı. Bu güzel bir olay" dedi.



Oran iniyor gelir artıyor





Gerçekten bu tablo, kayıt dışı ekonomi yönünden, son derece önemli bir konu.



Şarapta, vergi oranı inmiş ancak gelir düşmemiş, aksine artmıştı.



2006’da Kurumlar Vergisi, % 30’dan % 20’ye indirilmiş. Ardından, Kurumlar Vergisindeki yıllık gelir hedefinde gerileme olmadığı gibi aksine hedefin üzerinde gelir toplanmıştı.



Ulaştırma Bakanı, Gazi Üniversitesi’ndeki "İletişim Sektörünün Dünü ve Bugünü" konulu panel de "Denizcilikteki vergiler inince, gelirlerin arttığını, kayıt dışılığın azaldığını" örnekler vererek açıklamıştı.



Dünyada da vergi oranı indiği halde, geliri azalmayan çok sayıda vergi ve ülke örneği var.



2009 yılı bütçesi, 17 Ekim’de Meclis’e verilecek.



Bu aşamada, gelir tahminleri yapılırken, yeni vergiler getirmek yerine, bazı vergilerde oran indirimi yoluyla, kayıt dışılığı önlemek, Başbakan’ın deyimiyle ciroyu arttırıp "sürümden kazanmak" hedeflenmeli.



Yoksa, kayıt dışılık alır başını gider.



(Hürriyet, 23 Ağustos 2008)







