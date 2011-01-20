-GÜNAY: İÇKİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİ MUĞLAK İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK) yeni alkol yönetmeliğine ilişkin, ''İyi niyetli, anlayışlı bir düzenleme olursa çok bizar olmayız belki... Ama yetkiler kötüye kullanılmak istenirse orada bir muğlaklık var gibi bazı maddelerde...'' dedi. Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneğinin (TURYİD) 8. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Günay, Türkiye'nin başarılı turizm ülkelerinden biri haline geldiğini ifade ederek, Türkiye'ye gelen turist sayısında 30 milyon eşiğine ulaşıldığını söyledi. Günay, ''Sadece sıcak deniz kıyısı ülkesi olmayalım. Turistlerde buranın hayat tarzıyla ilgili kulaklarında, dillerinde, damaklarında, belleklerinde iyi bir iz kalsın ve tekrar gelsinler diye uğraşıyoruz'' diye konuştu. Turizmin, Türkiye'yi ileriye taşıyacağını, istihdam, ekonomik verimlilik ve toplumsal uzlaşma açısından çok önemli bir sektör olduğunun anlaşılmaya başladığını ifade eden Günay, turizm işletmelerinin çalışma şartlarını kendileri dışında belirleyen kuruluşlar bulunduğunu hatırlattı. Günay, ''Artık buradaki vergiyi, düzenlemeyi, açmayı, kapatmayı, çalışmayı, ikramı, sesi de bakanlık tarif etmelidir noktasına henüz tam taşınabilmiş değiliz. Buraya da geleceğiz. Ne kadar zamanda geleceğiz? Bence 3-5 yıl içinde geleceğiz'' dedi. Birinci sınıf işletmelerin KDV'lerinin yüzde 18'e çekilirken, belediye ve ikinci sınıf mekanların yüzde 8'de kaldığını hatırlatan Günay, bunun turizmin kalitesine olumsuz etki yaptığını anlatmaya çalıştığını, ancak şu ana kadar istedikleri sonucu alamadıklarını, bu alanda niteliğin yükselmesi için uğraştıklarını kaydetti. -''BİZ MUTFAĞIMIZI PAZARLAYAMAMIŞIZ''- Ertuğrul Günay, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Gelenler Türkiye'de kaliteden memnun olsunlar, fiyattan da şikayet etmesinler. Yeme içme mekanlarının da turizm için çok önemli olduğuna inanıyorum. Türk mutfağı çok özel bir mutfak. Geçen hafta Şam'daydık. Ama o mutfak bizim Gaziantep'te var. İstanbul'a geldiğiniz zaman Gaziantep, Van, Trabzon, İzmir, Ayvalık, Girit mutfağı da var. Bu dünyaya yeterince tanıtılmış mı? Dünyada İtalyan, Çin mutfakları biliniyor. Biz bunu pazarlayamamışız. Mutfağın kalitesinin öne çıkarılarak sunulmasının Türkiye turizmi için çok önemsiyorum. Düzenleme yapılırken bunu anlatmaya çalıştım. Yeniden kaliteyi özendirecek bir düzenlemenin önümüzdeki tarihlerde ortaya çıkacağını düşünüyorum.'' Yaz mevsimindeki gürültü yasağına da değinen Günay, gürültü meselesinde bir orta yol bulacaklarını düşündüklerini ifade ederek, toplumsal bir algı olduğunu, bir iknayla birlikte orta bir yol bulmaları gerektiğini söyledi. Günay, ''Türkiye, elbette gelen ziyaretçinin sabaha kadar eğlendiği, dinlenebileceği mekanlar da bulundurmalıdır. Bunu bu yaz zannediyorum bir sonuca vardıracağız'' dedi. -TAPDK'IN İÇKİ SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ- TAPDK'ın yayınladığı ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin tanıtımı, satışı, sunumu ve nihai tüketicilere ulaşmasını içeren yönetmeliğe de değinen Günay, ''İyi niyetli, anlayışlı bir düzenleme olursa çok bizar olmayız belki... Ama yetkiler kötüye kullanılmak istenirse orada bir muğlaklık var gibi bazı maddelerde... Uygulamada sıkıntı çıkmayacağını tahmin ve temenni etmek istiyorum'' diye konuştu. -YEME İÇME FAALİYETLERİ 7 MİLYAR DOLARLIK BÜYÜKLÜĞE SAHİP- TURYİD eski Yönetim Kurulu Başkanı Barış Tansever de, 80 üyelerinin bulunduğunu, 250'nin üzerinde mekanı temsil ettiklerini belirterek, sektörlerinin yüzde 20 büyüme gösterdiğini, büyük bir istihdam sağladığını, yeme içme faaliyetlerinin 7 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu ve İstanbul'da 30-35 bine yakın yeme içme müessesi bulunduğunu anlattı. Tansever, müzik sesi konusuna sıkıntıları bulunduğunu ifade ederek, ''1 Haziran'dan itibaren sesle ilgili problem, sadece Boğaz'ın problemi değil, Çeşme, Bodrum, Marmaris, Antalya'nın problemi olacak. Saat 24.00'den sonra kolonlardan müzik çıkmayacak. Bunu büyük bir tehlike olarak görüyorum'' dedi. Turizm sektöründe alınan kararların hemen ertesi gün etkisini göstermediğini kaydeden Tansever, ''TAPDK'nın muğlak birtakım düzenlemeler yaptığını, bunun nereye varacağını zamanın göstereceğini'' söyledi. Tansever, 25 milyon turiste karşın Türkiye'de alkol tüketiminin düştüğünü belirtti. Tansever, restoran yatırımcıları ve işletmecilerini yurtdışında pozisyon almaya davet ederek, ''Türk yatırımcılarının Bahreyn, Dubai, Azerbaycan, Moskova, Londra'da lokantaları, eğlence yerleri olması lazım'' dedi. Türkiye'nin gastronomi turizmi açısından da çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Tansever, turiste katma değeri yüksek ürünler satmaları gerektiğini, en çok katma değer yaratan ürünlerden birinin yeme içme olduğunu söyledi. -TANSEVER, BAŞKANLIĞI KAYA DEMİRER'E DEVRETTİ- Konuşmaların ardından seçimli Olağan Genel Kurul'a geçildi. Genel Kurul'da Tansever, başkanlığı eski dönemde yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Kaya Demirer'e devretti. Demirer, 2 yıl başkanlık görevini yürütecek. TURYİD'in yeni dönem yönetim kurulu, Kaya Demirer'in yanı sıra Mehmet Gürs, Ali Rıza Yılmaz, Faik Öztunç, Barış Tansever, Ayşem Saraçoğlu, Bülent Aydın, Ersoy Çetin, Ali Akkaş, Emre Ergani, Umut Özkanca, Ferit Baltacıoğlu, Salih Saka, Rıza Büyükuğur, Gamze Cizreli, Mörfi Menahem, Barış Topkaya ve Boğaç Üner'den oluştu. Demirer, yaptığı konuşmada, oldukça yoğun gündem konuları ile başkanlık görevine başladığını, derneğin gerek yasal hakları gerekse sosyal konumu için sıkı bir çalışma dönemi içerisine gireceklerini belirterek, her zamanki gibi mevzuat, yönetmelik gibi yasal konuların öncelikli olacağını söyledi.