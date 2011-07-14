-GÜNAY: HİÇBİR RANT ÜRETME DERDİMİZ YOK ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, EXPO alanı konusunda çeşitli tekliflerin olduğunu, hepsine titizlikle bakacaklarını belirterek, ''Bir ön yargımız yok. İnciraltı gündemden düşmüş değil. Bu yaz onun da kararını net olarak vereceğiz'' dedi. Bakan Günay, restorasyon ve bakım çalışması tamamlanan Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nin açılış töreninde, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklama Birliği üyeleriyle bir süre sohbet etti. Günay, burada İzmir'den gelen gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bakan Günay, bir soru üzerine, İzmir'de bir müze ihtiyacı olduğunu belirterek, ''Yeni müze için Büyükşehir'in bir önerisi vardı, Agora. Bunu benimsiyorum ama aynı zamanda Sümerbank arazilerine de bakıyorum. Yani orada kamulaştırmalar yapılacak, zemin etütleri yapılacak, boşaltılacak falan, Nasrettin Hoca'nın yola diken ektim hikayesine benziyor. İzmir'in içinde Türkiye'nin başka hiçbir şehrinde olmadığı kadar metruk, yani terk edilmiş kamu binası var. Orada yaşayan bir müze, sadece arkeoloji müzesi değil, kafeteryalar, lokantalar, sergi salonları, konferans mekanlarıyla yeni bir alan çıkabilir mi, ona da bakıyorum. Sanıyorum bu yaz bizim bu işleri planlamamızla geçecek. Gelecek yıl bütçesine koyacağız bu konuda yapacağımız işleri. 2012'de somut işler göreceksiniz'' dedi. ''Seçimin hemen ertesinde EXPO alanıyla ilgili bir değerlendirme yaptınız, bir iki ay içinde neticesi açıklanacak diye. İnciraltı ile ilgili bir netleşme var mı?'' sorusunu Bakan Günay şöyle yanıtladı: ''İnciraltı ile ilgili bir teklif var. Ben onu reddetmiyorum ama 2010'dan 2020'ye bakmak yerine 2020'den bugüne bakmaya çalışıyorum. O günkü İzmir ve o günkü dünyaya bakmaya çalışıyorum. Çok daha yoğun bir trafiğe muhatap olabiliriz ve büyük bir alana ihtiyacımız olabilir diye düşünüyorum. O yüzden alternatif bazı öneriler varsa onları da elimin tersiyle itmiyorum. Çeşitli teklifler var, belediye başkanlarımız heyecanla projeler oluşturuyor, hepsine titizlikle bakacağız. Bir ön yargımız yok. İnciraltı gündemden düşmüş değil. Bu yaz onun da kararını net olarak vereceğiz. Hazine arazisi arıyoruz, hiçbir rant üretme derdimiz, gayretimiz yoktur. Bazı arkadaşlar imalar yapıyorlar, onların bilmesini isterim. Kimsenin bir metrekare arazisini almadan, devletten para çıkarmadan hazine mülkü üzerinden bu çözümü bulmaya çalışıyoruz.'' Bakan Günay, ''Kentsel dönüşüme önem veriyorsunuz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ı İzmir'e davet edecek misiniz?'' sorusu üzerine İzmir'deki en önemli işlerinden birinin kentsel dokunun yenilenmesi olduğunu belirtti. Bu konuda Türkiye'de özel bir bakanlık kurulduğunu hatırlatan Günay, şunları kaydetti: ''Bu ilk defa oluyor, ben bunu Cumhuriyet'in 100. yılına giderken Türkiye'nin aldığı mesafenin ve perspektifinin gelişmesinin somut bir örneği olarak karşılıyorum. Çok alkışlıyorum böyle bir bakanlığın kurulmuş olmasını. Çünkü biz çok güzel bir tarih ve coğrafya üzerindeyiz ama şehir kurmak konusunda geçmiş yıllarda başarısızız. O yüzden sadece bina yapmak yetmiyor, şehir planlaması yapmak gerekiyor. Şehir estetiğini öne çıkarmak gerekiyor. Çevre duyarlılığıyla birleşmiş bir Şehircilik Bakanlığının bize çok etkisi, katkısı olacak düşüncesindeyim. Buna İzmir'in çok ihtiyacı var. Şehircilik bakanımız da öteki bakanlarımız da kısa bir süre içinde İzmir'e mutlaka gelecekler.'' Ertuğrul Günay, ''Çeşme yarımadasında askeri alanların turizme kazandırılması yönünde çeşitli öneriler geldi. Bu konuda bir çalışmanız olacak mı?'' sorusunu da ''Askeri alanları, askerin ihtiyacı varsa, güvenlik bakımından ihtiyacımız varsa elbette onların kullanımı uygundur diye düşünüyorum. Ancak geçmiş yıllarda tahsis yapılmış ama yıllar içinde hiçbir ihtiyaç ortaya çıkmamış ve ona uygun düzenleme yapılmamışsa, onun kültür, turizm, eğitim, çevre, sağlık açısından kullanılması daha uygundur'' diye yanıtladı.