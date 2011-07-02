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Yaşam

GÜNAY: HAİN TUZAKLARI UNUTMAYACAĞIZ ANKARA (A.A)

02 Temmuz 2011 12:43

-GÜNAY: HAİN TUZAKLARI UNUTMAYACAĞIZ ANKARA (A.A) - 02.07.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Sivas olaylarının hafızalardan silinmesini engelleyecek bir anısal düzenlemenin yapılmış olmasını, bu vahşette hayatını kaybedenlere karşı gecikmiş bir ödevin yerine getirilmesi saydığını belirtti. Günay, Sivas olaylarının 18. yılı dolayasıyla yayımladığı mesajında, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta herkesin gözü önünde yaşanan vahşeti, yıl dönümü vesilesiyle yeniden lanetlediğini bildirdi. Sivas'ta herkesin gözü önünde ve yetkililerin görülmedik ihmaliyle yitirilen yurttaşları rahmetle andığını, ailelerine sonsuz sabır dileklerini yinelediğini ifade eden Bakan Günay, şunları kaydetti: ''Bu utanç verici olayın hafızalarımızdan silinmesini engelleyecek bir anısal düzenlemenin yapılmış olmasını, bu vahşette hayatını kaybedenlere karşı gecikmiş bir ödevin yerine getirilmesi sayıyorum. Bu düzenleme sayesinde 15 yıl boyunca içinde bu acı olayla hiç bağdaşmayacak işlerin sürdürüldüğü alan bir ibret merkezine dönüşmüş olacak, çeşitli sebepler kullanılarak insanımızın çatışmalara sürüklenmesini sağlamaya çalışan bir acı olay sürekli hatırda kalacaktır. Ülkemizin içine düşürülmeye çalışıldığı bu hain tuzakları unutmayacağımızı belirtiyor, milletimizin Sivas'ta ve benzeri yerlerde yaşadığı acıları bir daha yaşamamasını bütün içtenliğimle diliyorum.'' 

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