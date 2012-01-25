-Günay: Fransa ile turizmde duraksama olabilir ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Fransa Senatosunda kabul edilen Ermeni yasasının Fransa ile Türkiye arasındaki turizm ilişkisinde ilk başta belki bir duraksamaya yol açabileceğini belirtti. Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar ve beraberindeki heyeti kabul eden Günay, burada gazetecilerin, Fransa Senatosunun kararına ilişkin sorusu üzerine, ''Önce Fransa'da en az 60 senatörün bu karara itiraz ederek Anayasa Mahkemesine götürmelerini çok temenni ederim. Çünkü senato alt komisyonunda anayasaya aykırı bulunmuştu ve görüşülemez kabul edilmişti'' dedi. Senato kararına ilişkin olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun gereken açıklamaları yaptığını dile getiren Günay, ''Bence çok üzerinde konuşursak çok fazla önemsemiş oluruz. Akla zararlı bir karar. Akla, düşünce özgürlüğüne, araştırmacı akla zararlı bir karar. Bu zararın bir yerinden Fransa dönecektir umudundayım. Yoksa Fransa'nın bugüne kadar, şimdiye kadar dünyada okumuş yazmış görüntüsüne çok yazık olur bence'' diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Günay, kararın Türkiye ile Fransa arasında turizm alanındaki ilişkilere nasıl yansıyabileceğinin sorulması üzerine de şunları kaydetti: ''Senatonun kararı Fransa ile bizim aramızdaki turizm ilişkisine zarar verir mi? Belki bir duraksama baştan yaşanabilir. Ama Türkiye şu anda dünyada çok bilinen bir varış noktası, bir ulaşım noktası haline geldi turizm alanında. Bu yıl 31 milyonun üzerinde bir sonuçla kapattık. Fransa'da da yüzde 20 civarında bir artışımız var, Avrupa toprağındaki ekonomik krize rağmen... Gelecek yıl belki bu ilk andaki gerginliklerden ötürü birkaç rezervasyon iptaliyle karşılaşabiliriz. Bugün basında da buna benzer haberler var. Ama ben uzun sürmeyeceğini ve Fransız meclis ve senato kararının, siyasi saiklerin almış olduğu bu kararın Fransa halkı ile Türkiye halkı arasındaki dostluk köprüsüne bir zarar vermeyeceğini en azından ummak istiyorum, temennim budur. Biz de bunu gerçekleştirmek için kültür ve turizm alanındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.''