T24 LogoT24 Logo
Politika

Günay: ''EXPO 2020 için arayışlarımız sürüyor'' İZMİR (A.A)

07 Eylül 2011 16:52

-Günay: ''EXPO 2020 için arayışlarımız sürüyor''  İZMİR (A.A) - 07.09.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir'in aday olduğu EXPO 2020 Fuarı için hukuki sorun yaşanmadan ve ranta izin verilmeden yer arayışlarının devam ettiğini belirterek, ''Sadece önümüzde hukuk tartışması, hukuki sıkıntı süreci olmasın, herhangi bir ranta kapı aralamayalım istiyoruz'' dedi. Bakan Günay, bakanlık temsilcileri, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de yer aldığı, EXPO 2020 Fuarı'nın yer belirleme çalışmaları dolayısıyla Balçova Termal Otel'de düzenlenen toplantıya katıldı.  EXPO Fuarı'nın sadece İzmir değil Türkiye açısından da çok önemli olduğunu, Bakanlar Kurulunca bu konuda kanun hükmünde kararname çıkarıldığını söyleyen Günay, kararnameye ilişkin düzeltme önerilerini Başbakanlığa ilettiğini, alt hususları düzenleyen bir Bakanlar Kurulu kararı daha çıkaracaklarını belirtti. İzmir'in daha önce aday olduğu EXPO Fuarı'ndaki tema ve yapılan çalışmalar nedeniyle EXPO 2020 Fuarı için avantaja sahip olduğunu, daha önceki fuar hedefleri için planlama yapılan ancak iptal edilen İnciraltı bölgesini yeni dönem için de gündemden çıkarmadıklarını ifade eden Bakan Günay, şöyle konuştu: ''Sadece önümüzde hukuk tartışması, hukuki sıkıntı süreci olmasın, herhangi bir ranta kapı aralamayalım istiyoruz. Başka öneriler de varsa objektif karara varma konusunda genel ihtiyaç hissettik. Onu yapmaya çalışacağız. Temel bakış açım, mümkün olduğu kadar hukuk açısından sıkıntı yaratmasın, kamuya ek külfet getirmesin ve kimseye haksız kazanç kapısı açmayalım. Bunlar önceliğimizdir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24