-Günay: ''EXPO 2020 için arayışlarımız sürüyor'' İZMİR (A.A) - 07.09.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir'in aday olduğu EXPO 2020 Fuarı için hukuki sorun yaşanmadan ve ranta izin verilmeden yer arayışlarının devam ettiğini belirterek, ''Sadece önümüzde hukuk tartışması, hukuki sıkıntı süreci olmasın, herhangi bir ranta kapı aralamayalım istiyoruz'' dedi. Bakan Günay, bakanlık temsilcileri, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de yer aldığı, EXPO 2020 Fuarı'nın yer belirleme çalışmaları dolayısıyla Balçova Termal Otel'de düzenlenen toplantıya katıldı. EXPO Fuarı'nın sadece İzmir değil Türkiye açısından da çok önemli olduğunu, Bakanlar Kurulunca bu konuda kanun hükmünde kararname çıkarıldığını söyleyen Günay, kararnameye ilişkin düzeltme önerilerini Başbakanlığa ilettiğini, alt hususları düzenleyen bir Bakanlar Kurulu kararı daha çıkaracaklarını belirtti. İzmir'in daha önce aday olduğu EXPO Fuarı'ndaki tema ve yapılan çalışmalar nedeniyle EXPO 2020 Fuarı için avantaja sahip olduğunu, daha önceki fuar hedefleri için planlama yapılan ancak iptal edilen İnciraltı bölgesini yeni dönem için de gündemden çıkarmadıklarını ifade eden Bakan Günay, şöyle konuştu: ''Sadece önümüzde hukuk tartışması, hukuki sıkıntı süreci olmasın, herhangi bir ranta kapı aralamayalım istiyoruz. Başka öneriler de varsa objektif karara varma konusunda genel ihtiyaç hissettik. Onu yapmaya çalışacağız. Temel bakış açım, mümkün olduğu kadar hukuk açısından sıkıntı yaratmasın, kamuya ek külfet getirmesin ve kimseye haksız kazanç kapısı açmayalım. Bunlar önceliğimizdir.''