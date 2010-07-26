-GÜNAY: DARBELER 35. MADDEYE DAYANILARAK YAPILMIYOR ORDU (A.A) - 26.07.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Kimse kimseyi kandırmasın; Türkiye'de darbeler, İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesine dayanılarak yapılmıyor. Türkiye'de darbeler, bütün kanunlar çiğnenerek yapılıyor. Bu teklifi sunanlar, önce bu gerçeği bilsinler'' dedi. Günay, Ordu'da kaldığı otelden ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin kaldırılmasına yönelik önerilerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Bakan Günay, ''Kimse kimseyi kandırmasın; Türkiye'de darbeler İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesine dayanılarak yapılmıyor. Türkiye'de darbeler bütün kanunlar çiğnenerek yapılıyor. Bu teklifi sunanlar, önce bu gerçeği bilsinler'' diye konuştu. Darbelerin demokratik rejime, hatta Cumhuriyete son verdiğini ifade eden Bakan Günay, Anayasada yapılmak istenen değişikliklere de işaret ederek, şöyle dedi: ''Çünkü darbeler millet iradesini askıya aldığı için Cumhuriyete de son vermiştir. Hiçbir darbe, bir kanundan güç almıyor, kanunsuzluktan güç alıyor. İç Hizmet Kanunu'nu değiştiririz, ama herkes de bunu kafasına çaksın. Bu şu anda küçük bir gündem çarpıtma, bundan ibaret. Biz bütün bu demokratikleşmeyi yaparız, bir daha da kimse tank sesi ile uyanmasın, hangi saatte kalkmak istiyorsa o saatte kalksın. İkincisi çok önemli bir şey yapıyoruz. 1961 Anayasasından bu yana, 'darbe yapanlar bırak yargılanmayı sorgulanamaz. Tazminat davasına bile muhatap yapılamaz' diye bir hüküm vardı, 1980'e kadar yürürlükte kaldı. Geçici olmasına rağmen 1980'den 2010 yılına kadar yürürlükte kaldı. İlk defa parlamento, değeri çok yüksek bir adım atarak bu geçici denilen, ama 50 yıldır yürürlükte var olan bu maddeyi kaldırıyor. Demokrasi açısından, hukuk devleti açısından, milli iradeye saygı açısından özel bir değeri var. Şimdi bunları gölgeleyip bir tartışma yaratılmaya çalışılıyor. Bu güneşi karartmaya, bu aydınlığı karartmaya yönelik polemikler yaratılmaya çalışılıyor. Ama ben yurttaşlarımızın, hangi siyasi partiden olursa olsunlar bu demokratik gelişmeye destek olacaklarına inanıyorum.''