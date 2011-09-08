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Yaşam

Günay: ''Dağa taşa otel yaptık ama böyle devam etmez'' KUŞADASI (A.A)

08 Eylül 2011 18:43

-Günay: ''Dağa taşa otel yaptık ama böyle devam etmez'' KUŞADASI (A.A) - 08.09.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bir dönem turizme yeni başlamış bir ülke olmanın heyecanıyla sahillerin konutlarla işgal edildiğini söyleyerek, ''Dağa, taşa otel yapmaya çalıştık. Koyun, mavilerin, yeşilin kıymetini çok fazla önemsemedik ama böyle devam etmenin imkanı yok'' dedi. Günay, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Davutlar Yolu'ndaki Oleatrium Zeytinyağı İşlikleri Sergi Alanı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizm muhasebesi yapmanın eşiğine geldiğini belirtti. Günay, 1980'li yıllardan bu yana turizmin önemli bir politika olarak sürdürüldüğünü ve dünyada önemli bir yere gelindiğini söyledi. Türkiye'ye gelen turist sayısının 30 milyonu geride bırakacağını kaydeden Günay, ''Ama turizmin doğaya, insanımıza sosyal yaşamımıza ne getirdiğini ve sürdürülebilir olma konusunu bunda sonra çok daha fazla önemle tartışmamız gerekiyor. Madem ki dünyanın önemli turizm ülkelerinden biri haline geldik, o zaman bir kalite daha yukarıda yeni girişimler sergilemeliyiz. Bir dönem turizme yeni başlamış bir ülke olmanın heyecanıyla sahilleri konutlarla işgal ettik. Dağa taşa otel yapmaya çalıştık. Koyun, mavilerin, yeşilin kıymetini çok fazla önemsemedik ama böyle devam etmenin imkanı yok'' dedi. Bakan Günay, Türkiye'nin deniz kıyıları dışında da başka güzelliklere sahip olduğuna dikkati çekerek, ''Tarih, sivil mimarlık örnekleri, bitki örtümüz var. Bütün bunları turizm sunumunun içine katmalıyız. Turizm yatırımları yaparken doğayı, yeşili sürdürülebilir biçimde daha fazla korumanın önlemlerini almamız gerek'' ifadelerine yer verdi.   Gezilecek müze, ören yeri olmadan, daha fazla ören yeri düzenlemesi ve bakımı olmadan turizm yapmanın mümkün olmadığını dile getiren Günay, ''Müze bir anlamda tarih okuludur. Türkiye'de son yıllarda müze kavramı önemsenmeye başlandı. Bir yandan yeni müzeler yapıyoruz, bir yandan da elimizdeki müzeleri yenilemeye çalışıyoruz'' diye konuştu. 

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