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Kültür-Sanat

Günay: Beyoğlu Emek Sineması yıkılmayacak

Kültür Merkezi açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Beyoğlu Emek Sineması yıkılmayacak" dedi.

19 Aralık 2011 02:00

T24 - Kültür Merkezi açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Beyoğlu Emek Sineması yıkılmayacak" dedi.



Başakşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katılımı ve Royal Filarmoni Orkestrası konseri ile hizmete açıldı. Açılış öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Bu güzel salonun açılışında emeği geçenleri kutluyorum. Türkiye'de yeni yapıları görmeye kendimizi alıştıralım. Başakşehir Belediyesi 120 kişili her türlü donanımıyla güzel bir salon inşa etti. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.


Bakan Günay, basın mensuplarının Emek Sinemasının yıkılması ile ilgili sorusuna ise "Emek sineması yıkılmayacak" dedi.


Başakşehir Belediyesi tarafından dünya standartlarında inşa edilerek İstanbullulara armağan edilen Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi açılışının ardından sahne alan dünyaca ünlü Royal Filarmoni Orkestrası performansıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.


1200 kişilik oturma kapasitesi ve 570 metrekare sahneye sahip olan Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi, aynı zamanda sahne teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Döner ve hidrolik sahnesi ve sofist ve derinlik özellikleriyle de büyük ve iddialı performanslar ve etkinlikler için uygun olan salon pek çok önemli uluslararası kültür ve sanat organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazır.


Ayrıca, 25 kişilik duyma özürlüler için özel iletişim bandı ve simültane çeviri sistemleri ile de İstanbul'un konferans salonu sıkıntısına çözüm olacak.


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