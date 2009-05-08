Günay: Başkaları asarken biz ressam dedik

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bir film festivalinin açılışında, ‘Ordu göreve’ pankartı açanları eleştirirken, isim vermeden de Kenan Evren'e gönderme yaptı.



Bu yıl tema olarak 80'lerin belirlendiği Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin açılışına katılan katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 12 Eylül dönemini "Türkiye'nin en karanlık yılları" olarak tanımladı.



‘Ordu göreve’ pankartı açanları hedef alan Günay, “Ölen çocuklarına ağlayan annelere 'Türkçe ağla' diye dipçikle vurulduğu yılları hafızamızdan çıkarıp da; nasıl bu ülkede insanlar hala ilericilik adına darbe kışkırtıcılığı ve 'Ordu göreve' pankartları açabilirler. Bunu akılla tarif etmek mümkün değil” dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı, isim vermeden Kenan Evren'le ilgili de konuştu.



Günay, “Bu ülkede insanlar ne kadar akılsız olmalı ki, bunca darbe yaşandıktan sonra bir darbeci generale; dünyanın başka ülkesinde katil muamelesi yapılırken, ressam-sanatçı muamelesi yapıldı” ifadelerini kullandı.



Günay'ın konuşması sırasında salondaki bir kişi ‘Senin cumhurbaşkanın da kabul etti'’ diyerek tepki gösterdi. Günay ise bunun üzerine ‘Kimler kabul etmedi ki" yanıtını verdi.





